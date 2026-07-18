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Cine sunt Victoria și Zoe, frumusețile care au făcut senzație la Cupa Mondială. Sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști

Ce informații se cunosc despre Victoria și Zoe, tinerele ce au făcut furori la Campionatul Mondial 2026. Partenerii lor de viață sunt sportivi și pe deasupra, frați.
Alexa Serdan
18.07.2026 | 14:15
Cine sunt Victoria si Zoe frumusetile care au facut senzatie la Cupa Mondiala Sunt casatorite cu doi dintre cei mai cunoscuti frati fotbalisti
SPECIAL FANATIK
Descoperă cine sunt Victoria și Zoe. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Cupa Mondială este ocazia perfectă pentru tinerele frumoase care vor să iasă în evidență. Iată cine sunt, de fapt, Victoria și Zoe, femeile care sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști de origine franceză.

Cine sunt Victoria și Zoe de la Cupa Mondială 2026

Tribunele din Campionatul Mondial 2026 au fost ”încinse” de două dintre cele mai atrăgătoare partenere de sportivi. Mulți vor să știe cât mai multe informații despre Victoria Triay și Zoe Cristofoli, prezente la meciul în care echipa națională din Franța a învins Paraguay în optimile de finală ale evenimentului din această vară.

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La prima vedere cele două pare că sunt prietene apropiate. Stau una lângă alta în tribune și își fac poze pentru a imortaliza aceste momente. Însă, adevărul, este că sunt mai mult decât simple amice. Ele sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți fotbaliști francezi. Concret, este vorba de frații Hernandez, Lucas și Theo.

Fundașul lui PSG are o relație de lungă durată cu Victoria. Tânăra este o celebră influenceriță, deschizându-și cont pe Instagram în anul 2017. De atunci a câștigat foarte multă popularitate, în principal datorită conținutului despre modă. În plus, postează constant din viața de familie. Are 1,8 milioane de fani.

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Vedeta este născută pe 11 august 1988 și este originară din New York, Statele Unite ale Americii. Așadar, este mai mare decât soțul său, Lucas Hernandez (30 ani). În urmă cu ceva vreme cuplul a fost vizat de o plângere depusă de o familie columbiană pentru trafic de persoane şi muncă la negru. Milionarul a respins acuzațiile.

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O postare distribuită de Vantix Magazine (@vantixmag)

 

Zoe, soția unui sportiv de renume

Partenera lui Theo Hernández (28 ani) se mândrește la rândul său cu o comunitate mare în online. Zoe Cristofoli este urmărită de 1,1 milioane de internauți pe contul de Instagram. Tânăra are 30 de ani și este fondatoare a brandului de cosmetice Ozextrait. De asemenea, e co-fondatoare la salonul de tatuaje și piercing Ink Studio Lagrange.

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„Mamă groazvă care își face treaba”, este descrierea pe care o are frumoasa șatenă pe rețelele de socializare. Vedeta este pasionată de tatuaje, având adevărate opere de artă imprimate pe piele. Ea este născută în Italia și este supranumită „Tigroaica din Verona”. Anterior, a avut o relație amoroasă cu Sergio Aguero.

E un model de succes, muncind enorm și în alte domenii de activitate. Adoră muzica și îi place să fie DJ la petreceri. De asemenea, practică boxul, dar acest sport nu a împiedicat-o să fie victima unei spargeri în anul 2022. Hoții care au intrat în locuința ei au cerut acces la seiful din care au sustras multe bunuri de valoare.

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În altă ordine de idei, mulți oameni cred că cele două femei care sunt cumnate seamănă destul de mult una cu cealaltă. Victoria Triay și Zoe Cristofoli au apelat la operații estetice, dar și la intervenții non-chirurgicale, cum ar fi injectarea de acid hialuronic în buze. Au aceeași nuanță a părului și siluete trase prin inel.

„Oamenii nefericiți vor găsi întotdeauna ceva negativ de spus. Sunt sigură că sunt absolut perfecți, infinit de fericiți, incredibil de bogați și extrem de succes… cel puțin în mintea lor.

Nu le doresc nimic altceva decât fericire și pace acestor oameni, poate într-o zi vor deveni oameni buni și vor înceta să-și mai petreacă timpul răspândind negativitate și ură pe rețelele de socializare!”, a scris soția lui Lucas Hernandez, în urmă cu ceva timp, în mediul online.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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