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Jose Mourinho, deranjat de o întrebare legată de Cristi Chivu înainte de Real Madrid – Inter: „Cine ți-a spus asta?”

Jose Mourinho a prefațat partida Real Madrid - Inter în cadrul unei conferințe de presă și a vorbit despre relația cu fostul său elev, Cristi Chivu, pe care îl va înfrunta marți seară.
Bogdan Mariș
07.09.2026 | 15:20
Jose Mourinho deranjat de o intrebare legata de Cristi Chivu inainte de Real Madrid Inter Cine tia spus asta
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Jose Mourinho (63 de ani) a fost prezent la conferința de presă înainte de partida dintre Real Madrid și Interul lui Cristi Chivu (45 de ani). FOTO: captură YouTube El Pais / Hepta / colaj Fanatik
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Duelul dintre Real Madrid și Inter, programat marți, de la ora 22:00, este capul de afiș al primei etape din Champions League. Partida va fi una specială pentru Jose Mourinho (63 de ani), care își va înfrunta fosta echipă, dar și pe fostul său elev, Cristi Chivu (45 de ani), care îi antrenează pe „nerazzurri”. Portughezul a vorbit despre relația sa cu tehnicianul român.

Jose Mourinho a vorbit despre relația sa cu Cristi Chivu înainte de Real Madrid – Inter. Portughezul, deranjat de întrebarea unui jurnalist italian

Jose Mourinho a subliniat faptul că are o relație foarte bună cu fostul său elev, Cristi Chivu. „Pentru mine nu este un meci obișnuit. Mă întâlnesc cu un prieten, evident, dar vom fi prieteni înainte și după meci. Vreau să câștig, nu voi avea timp să mă opresc asupra lucrurilor care îmi amintesc de trecut, oricât de minunat ar fi. Chivu va fi mereu unul dintre ai mei. Îl iubesc foarte mult și mă bucur că lucrurile merg bine pentru el. Va fi o plăcere să-l îmbrățișez înainte și după meci”, a spus portughezul, conform AS.

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Spre finalul conferinței de presă, un jurnalist italian l-a întrebat pe Jose Mourinho dacă relația sa cu Cristi Chivu a fost afectată de schimbul de replici din ianuarie, când antrenorul român i-a răspuns portughezului după ce acesta a vorbit despre antrenorii tineri care primesc oportunități la cluburi importante.

„A fost jucătorul meu, am lucrat împreună. Am trecut prin multe împreună, atât bune cât și rele. Cine ți-a spus că nu am o relație bună cu el? (n.r. s-a simțit puțin atacat când ați spus că antrenorii fără experiență primesc oportunități la echipe mari) Unii se descurcă bine, alții nu. El s-a descurcat bine”, a declarat lusitanul.

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Jose Mourinho a prefațat meciul Real Madrid – Inter

Experimentatul tehnician e de părere că partida nu este una foarte importantă, deoarece are loc în prima etapă din Champions League. „Vreau să câștig. Aș putea să spun că vreau să jucăm bine, dar nu vreau să jucăm atât de bine cum am făcut-o în meciul cu Betis și să pierdem.

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Avem opt meciuri și obiectivul e calificarea, cred că vom reuși, dar vreau să tratăm acest joc ca pe un singur meci, izolat de context, fără să ne gândim la cele șapte care urmează. Meciul de mâine nu este foarte important, pentru că nu decide nimic. Nu e o fază eliminatorie sau grupe cum era pe vremuri. Dar e un meci care se joacă mâine și orice punct contează. Inter vine aici pentru a obține ceva”, a afirmat Jose Mourinho.

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