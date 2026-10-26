Cine transmite Gala Balonului de Aur în România. Ceremonia se vede la TV!

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Au mai rămas doar câteva ore până când lumea fotbalului va afla numele câștigătorului Balonului de Aur 2026. Cei mai importanți fotbaliști ai planetei se reunesc luni seară, 26 octombrie, pentru ceremonia în cadrul căreia va fi decernat cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Evenimentul va putea fi urmărit în direct și de telespectatorii din România.

Unde se vede la TV în România Gala Balonului de Aur 2026

Iubitorii fotbalului din România vor putea urmări în direct Gala Balonului de Aur 2026. Ceremonia va fi transmisă de Prima Sport 2, începând cu ora 20:00, astfel că telespectatorii vor putea vedea cele mai importante momente ale evenimentului și decernarea premiilor individuale. Ediția din acest an are și o semnificație istorică. Pentru prima dată, ceremonia se desfășoară la Londra, la London Palladium Theatre, în semn de omagiu pentru Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur, în 1956.

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iar momentul culminant este așteptat spre miezul nopții, când va fi dezvăluit numele câștigătorului Balonului de Aur. Până atunci, vor fi acordate și celelalte distincții individuale, iar iubitorii fotbalului vor afla, rând pe rând, cine au fost cei mai buni jucători ai sezonului. Toate privirile vor fi însă îndreptate către marele premiu al serii, pentru care se luptă câteva dintre cele mai importante nume ale fotbalului mondial.

Cine sunt marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2026

Harry Kane, atacantul lui Bayern München, este considerat principalul favorit, după un sezon extraordinar, în care a impresionat prin numărul golurilor marcate și prin evoluțiile sale. Internaționalul englez speră să obțină, la 33 de ani, primul Balon de Aur din carieră.

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Principalii săi contracandidați sunt Lamine Yamal și Kylian Mbappé. Starul Barcelonei, în vârstă de numai 19 ani, are șansa să devină cel mai tânăr câștigător din istoria trofeului, în timp ce atacantul lui Real Madrid speră să își treacă în palmares prima distincție de acest fel. Rămâne de văzut cine va avea câștig de cauză într-una dintre cele mai disputate ediții ale ultimilor ani.