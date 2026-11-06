Sport

Cine transmite în România Cupa Mondială U17, la care „tricolorii” vor participa pentru prima dată în istorie

Bogdan Mariș
06.11.2026 | 16:28
Cine transmite in Romania Cupa Mondiala U17 la care tricolorii vor participa pentru prima data in istorie
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Cine transmite în România Cupa Mondială U17, la care va participa în premieră și reprezentativa țării noastre. FOTO: FRF
Naționala U17 a României va participa la Cupa Mondială din Qatar, care se va desfășura în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie. Cine transmite evenimentul în țara noastră.
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Turneul final al Cupei Mondiale U17 din acest an va avea loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie în Qatar, iar la această ediție va fi prezentă și echipa națională a României, pentru prima dată în istorie. Turneul final va fi transmis și în țara noastră, însă nu la TV, ci doar pe o platformă online.

Cine transmite în România Cupa Mondială U17, la care va participa în premieră și reprezentativa țării noastre

Meciurile de la Cupa Mondială U17 din Qatar vor putea fi urmărite exclusiv în România pe platforma AntenaPLAY. Turneul final debutează pe 19 noiembrie, iar finala este programată pe 13 decembrie. Naționala U17 a României, care s-a calificat în premieră la o Cupă Mondială, a fost repartizată în grupa K, alături de reprezentativele din Mexic, Venezuela și Camerun. Selecționerul Mircea Diaconescu a anunțat joi pe ce fotbaliști se va baza la competiția din Asia.

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„Tricolorii” vor debuta la turneul final pe 21 noiembrie, de la ora 17:30, cu o partidă contra Mexicului, după care vor întâlni Venezuela, pe 24 noiembrie, de la 16:30, și Camerunul pe 27 noiembrie, de la 18:00. Formatul este identic cu cel de la turneul final de seniori desfășurat în vara acestui an în America de Nord, așadar în faza eliminatorie avansează primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune 8 formații care termină pe locul 3.

Pentru turneul final din Qatar sunt eligibili jucătorii născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011. Cu excepția finalei, care va fi găzduită de stadionul Ahmad bin Ali, arenă de 45.000 de locuri, toate meciurile se vor disputa pe terenurile din Aspire Zone, un complex de 250 de hectare aflat în Al Rayyan, al doilea oraș ca mărime din Qatar. Precedentul mondial U17 s-a disputat în 2025, iar trofeul a fost câștigat de Portugalia, formație care a ratat calificarea la această ediție.

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Cum s-a calificat România la Cupa Mondială U17

În prima rundă a calificărilor, România a făcut parte din grupa 9, alături de Franța, Israel și Azerbaidjan. „Tricolorii” au remizat cu Israel și Franța (ambele partide s-au încheiat cu scorul de 1-1), după care au învins naționala Azerbaijanului cu 5-1 și au terminat pe locul 2, poziție care a asigurat calificarea în Liga A a rundei 2.

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În această fază, România a fost repartizată în grupa A2, din care au mai făcut parte Italia, Islanda și campioana mondială en-titre, Portugalia. După două victorii, 5-2 cu Islanda și 1-0 cu Portugalia, „tricolorii” au cedat cu 1-2 contra Italiei, care a găzduit grupa. Cu 6 puncte, România a terminat pe locul 2 și a ratat calificarea la turneul final al EURO, însă și-a asigurat prezența la Cupa Mondială.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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