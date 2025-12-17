Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Oltenii, față în față cu o calificare istorică

ADVERTISEMENT

Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova contează pentru etapa a 6-a din grupa principală de UEFA Conference League. Partida se va putea vedea în direct la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

AEK Atena – Universitatea Craiova se va putea vedea la TV

Odată ce încep meciurile din faza grupelor ale competițiilor europene, difuzarea lor în direct revine posturilor TV care au cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA. Prin urmare, situația nu mai este aceeași ca în tururile preliminare, când cluburile gazdă aveau libertatea de a alege cui să ofere aceste drepturi.



Astfel, duelul de pe stadionul OPAP Arena din Atena dintre AEK și Universitatea Craiova, programat joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, se va putea vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au o șansă importantă să se califice în primăvara europeană, însă pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să obțină cel puțin un punct din deplasarea de la Atena. În caz contrar, calculele se complică.



Ce șanse are Universitatea Craiova să treacă de „Faza Ligii”

Universitatea Craiova a strâns 7 puncte din primele 5 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Ulterior au urmat două victorii, 1-0 în deplasare cu Rapid Viena și 1-0 pe teren propriu cu Mainz. În ultimul duel, cel cu Sparta Praga, „Știința” a cedat pe final.



, sunt în proporție de 96% calificați în primăvara europeană, iar cu un egal vor fi siguri de prezența în faza următoare a competiției. , se anunță a fi una pe viață și pe moarte.

În cazul în care va pierde, „Știința” se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă. Zrinski are cel mai ușor meci, acasă cu ultima clasată Rapid Viena, în timp ce Lincoln întâlnește în deplasare Legia Varșovia, echipă eliminată.