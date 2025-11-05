Cine transmite la TV Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport

Meciul dintre FC Basel și FCSB contează pentru etapa a 4-a din grupa principală de Europa League, în timp ce partida Rapid Viena – Universitatea Craiova face parte din runda a 3-a a grupei de Conference League. Ambele se vor vedea în direct la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport.
Așa cum se știe, odată cu faza grupelor competițiilor europene, meciurile sunt difuzate în direct doar de televiziunile care au cumpărat drepturile de la UEFA. Astfel, a încetat să mai existe regula din preliminarii, conform căreia echipa gazdă putea decide cui transmite imaginile.
Astfel, duelul dintre FCSB și gruparea din Elveția, Basel, programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45, pe St. Jakob-Park, se va putea vedea în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Campioana României este în căutarea unei noi victorii în Europa League, după succesul la limită de pe terenul lui Go Ahead Eagles și înfrângerile cu Young Boys, scor 0-2 și Bologna, scor 1-2. În cazul în care va strânge 6 puncte, campioana României ar lua din nou o opțiune serioasă la calificarea în „primăvara europeană”
Universitatea Craiova joacă în premieră în grupele unei competiții europene. În runda inaugurală, echipa lui Mirel Rădoi a debutat cu stângul. A pierdut cu 0-2 pe terenul polonezilor de la Rakow. Următorul duel a fost cel cu Noah, terminat la egalitate, scor 1-1.
Ei bine, partida din runda a 3-a din UEFA Conference League va putea fi urmărită din fața micilor ecrane. Rapid Viena – Universitatea Craiova va putea fi urmărit în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.
Campioana României se va confrunta cu o echipă al cărei lot are o valoare estimată la aproximativ 80 de milioane de euro. Cel mai valoros jucător este atacantul de pe partea stângă, Benie Traore, evaluat la 10 milioane de euro.
Philip Otele, fost coleg cu „roș-albaștrii” în perioada în care juca la CFR Cluj, are o valoare de 5 milioane de euro, iar starul Xherdan Shaqiri, în vârstă de 34 de ani, este cotat la 2 milioane de euro.