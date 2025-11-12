Sport

Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale

Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu vrea un rezultat mare sâmbătă seară. Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări meciul Bosnia - România.
Iulian Stoica
12.11.2025 | 06:30
Cine transmite la TV Bosnia Romania Schimbare pentru fanii echipei nationale
Cine transmite la TV Bosnia - România, din preliminariile Campionatului Mondial. Sursă foto: Colaj Fanatik
Bosnia – România este partida care o poate duce pe naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Tricolorii nu au voie să piardă dacă vor să încheie grupa pe primele două poziții. Meciul se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, și poate fi urmărit atât la TV, cât și pe mai multe site-uri de streaming.

Ce program TV difuzează Bosnia – România

Se anunță spectacol la meciul dintre Bosnia și România, iar fanii tricolorilor de peste tot din țară pot urmări partida din fața televizorului. Duelul începe sâmbătă, de la ora 21:45.

Postul TV care va difuza partida dintre România și Austria este Prima TV. Oricine are acasă un televizor și este abonat la cablu poate urmări meciul, dar și reacțiile jucătorilor după finalul celor 90 de minute de fotbal.

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul Bosnia – România

Meciul de pe Bilino Polje (Zenica) dintre Bosnia și România nu va fi transmis doar la TV, ci și pe platforma Prima Play. Suporterii își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.

Ce aplicații transmit partida Bosnia – România live streaming online

Duelul dintre Bosnia și România este unul de mare interes pentru suporterii ambelor naționale, iar calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Prima Play.

Ce urmează pentru România după meciul cu Bosnia. Programul echipei naționale

Naționala României încă are șanse la o calificare istorică la Campionatul Mondial, însă pentru asta e nevoie de rezultate pozitive în meciurile rămase din preliminarii. După duelul cu Bosnia, tricolorii vor juca acasă cu San Marino (18 noiembrie).

Ce s-a întâmplat la ultimul meci dintre România și Bosnia

România și Bosnia s-au întâlnit în luna martie, în faza preliminară. Partida jucată pe Arena Națională a fost pierdută de tricolori cu scorul de 0-1. Gazdele au marcat o singură dată, prin Gigovic, în minutul 14.

În total, în istorie, România și Austria s-au întâlnit de 7 ori. Tricolorii au câștigat 4 meciuri, cel mai recent în septembrie 2022, cu scorul de 4-1. În schimb, bosniecii au 3 victorii.

Primul 11 al României în meciul din martie cu Bosnia: Niță – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin – Man, Stanciu, Tănase – Drăguș.

Cum arată programul și clasamentul înainte de Bosnia – România

România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

  • Ora 19:00: Cipru – Austria (Digi Sport 1)
  • Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

  • Ora 21:45: Austria – Bosnia
  • Ora 21:45: România – San Marino

Clasament înainte Bosnia România

Cum arată lotul jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru partida cu Bosnia

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

