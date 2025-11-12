Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale

ADVERTISEMENT

Bosnia – România este partida care o poate duce pe naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Tricolorii nu au voie să piardă dacă vor să încheie grupa pe primele două poziții. Meciul se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, și poate fi urmărit atât la TV, cât și pe mai multe site-uri de streaming.

Ce program TV difuzează Bosnia – România

Se anunță spectacol la meciul dintre Bosnia și România, iar fanii tricolorilor de peste tot din țară pot urmări partida din fața televizorului. Duelul începe sâmbătă, de la ora 21:45.

Postul TV care va difuza partida dintre România și Austria este Prima TV. Oricine are acasă un televizor și este abonat la cablu poate urmări meciul, dar și

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul Bosnia – România

Meciul de pe Bilino Polje (Zenica) dintre Bosnia și România nu va fi transmis doar la TV, ci și pe platforma Prima Play. Suporterii își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.

Ce aplicații transmit partida Bosnia – România live streaming online

Duelul dintre Bosnia și România este unul de mare interes pentru suporterii ambelor naționale, iar calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Prima Play.

Ce urmează pentru România după meciul cu Bosnia. Programul echipei naționale

, însă pentru asta e nevoie de rezultate pozitive în meciurile rămase din preliminarii. După duelul cu Bosnia, tricolorii vor juca acasă cu San Marino (18 noiembrie).

Ce s-a întâmplat la ultimul meci dintre România și Bosnia

România și Bosnia s-au întâlnit în luna martie, în faza preliminară. Partida jucată pe Arena Națională a fost pierdută de tricolori cu scorul de 0-1. Gazdele au marcat o singură dată, prin Gigovic, în minutul 14.

În total, în istorie, România și Austria s-au întâlnit de 7 ori. Tricolorii au câștigat 4 meciuri, cel mai recent în septembrie 2022, cu scorul de 4-1. În schimb, bosniecii au 3 victorii.

Primul 11 al României în meciul din martie cu Bosnia: Niță – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin – Man, Stanciu, Tănase – Drăguș.

Cum arată programul și clasamentul înainte de Bosnia – România

România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

Ora 19:00 : Cipru – Austria (Digi Sport 1)

Cipru – Austria (Digi Sport 1) Ora 21:45 : Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

Ora 21:45 : Austria – Bosnia

Austria – Bosnia Ora 21:45 : România – San Marino

Cum arată lotul jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru partida cu Bosnia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).