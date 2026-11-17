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Victoria în fața Poloniei a readus speranța că Gică Hagi va reuși să facă performanță la naționala României. Fanii așteaptă acum cu nerăbdare duelul cu Bosnia de la Zenica și vor fi cu ochii lipiți de TV în așteptarea unui nou succes al ”tricolorilor” în această grupă de Liga Națiunilor.

Cine transmite la TV partida Bosnia – România din Liga Națiunilor

Drepturile de televizare al meciurilor naționalei României în actuala ediție a Ligii Națiunilor și din viitoarele preliminarii pentru EURO 2028 au fost achiziționate de Intact Media Group. Astfel, la fel ca și precedentele jocuri, partida din Bosnia va fi transmisă în direct de postul Antena 1.

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Întâlnirea programată marți, 17 octombrie, de la ora 21:45, la Zenica, va putea fi urmărită și în mediul online. Mai marii trustului Intact au hotărât că pe lângă transmisia TV, meciurile ”tricolorilor” să poată fi urmărite și pe platforma AntenaPlay.

Înaintea ultimei etape, România se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, cu trei puncte, și are ca obiectiv , ceea ce ar însemna evitarea barajului de menținere/promovare în Divizia B a competiției. Însă, pentru asta ”tricolorii” au nevoie neapărată de un succes în Bosnia, dar și ca Suedia să nu piardă în Polonia.

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Bosnia – România se va juca pe un gazon impracticabil

În conferința de presă premergătoarea meciului Bosnia – România, selecționerul Gică Hagi a încercat să nu supraliciteze după victoria în fața Poloniei, însă a anunțat răspicat că nu se gândește la altceva decât la un nou succes. ”Regele” a dezvăluit că va face câteva schimbări în echipa de start față de jocul de pe Arena Națională și a precizat că în linia de atac.

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O mare problemă pentru ”tricolori” îl va reprezenta . Reporterii FANATIK prezenți la Zenica au inspectat terenul de joc și au remarcat că acesta se prezintă în condiții deplorabile, în ciuda faptului că niciuna dintre cele două echipe nu au efectuat antrenamentul oficial acolo.

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O mare problemă pentru Gică Hagi o reprezintă faptul că , mijlocașul fiind suspendat după ce a primit cartonaș galben cu Polonia. Vestea bună este că va reveni Răzvan Marin, care nu a avut drept de joc pe Arena Națională, tot din cauza cumului de avertismente.