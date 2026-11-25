ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum în grupa de Conference League și se află pe locul 8, care asigură calificarea direct în optimile de finală. Pe campioana României o așteaptă duelul cu Brighton, iar partida se va putea vedea la TV.

Cine transmite la TV întâlnirea Brighton – Universitatea Craiova din Conference League

La fel ca și în primele trei etape din Conference League, iubitorii fotbalului din România vor avea posibilitatea de a urmări la lucru formația pregătită de Filipe Coelho și în fața celui mai dificil adversar pe care îl au în faza grupei.

ADVERTISEMENT

Astfel, partida de la Brighton, programată joi, de la ora 19:45, va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport și Prima Sport. În plus, cei care nu vor avea acces la un televizor, vor avea la dispoziție meciul pe platformele digionline.ro și primaplay.ro.

Universitatea Craiova, susținere masivă în Anglia

Forma excelentă pe care o traversează Universitatea Craiova și parcursul foarte bun de până acum în Conference League i-au făcut pe fanii olteni să se înghesuie la partida cu Brighton. Toate cele .

ADVERTISEMENT

Întâlnirea de pe Amex Stadium va fi condusă de o , avându-l la centru pe Matthias Jollenbeck. Acesta va fi ajutat de asistenții Robert Kempter și Dominik Schaal, iar rezervă va fi Tobias Reichel. În camera VAR se vor afla Sascha Stegemann și Katrin Rafalski.

ADVERTISEMENT

Înaintea jocurilor din etapa a 4-a din Conference League, Universitatea Craiova este pe poziția a opta, cu 7 puncte. Brighton are același număr de puncte, dar se află pe locul 5 datorită golaverajului mai bun.