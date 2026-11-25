Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum în grupa de Conference League și se află pe locul 8, care asigură calificarea direct în optimile de finală. Pe campioana României o așteaptă duelul cu Brighton, iar partida se va putea vedea la TV.
La fel ca și în primele trei etape din Conference League, iubitorii fotbalului din România vor avea posibilitatea de a urmări la lucru formația pregătită de Filipe Coelho și în fața celui mai dificil adversar pe care îl au în faza grupei.
Astfel, partida de la Brighton, programată joi, de la ora 19:45, va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport și Prima Sport. În plus, cei care nu vor avea acces la un televizor, vor avea la dispoziție meciul pe platformele digionline.ro și primaplay.ro.
Forma excelentă pe care o traversează Universitatea Craiova și parcursul foarte bun de până acum în Conference League i-au făcut pe fanii olteni să se înghesuie la partida cu Brighton. Toate cele 2.000 de bilete primite de ”alb-albaștri” s-au epuizat în doar 20 de minute.
Întâlnirea de pe Amex Stadium va fi condusă de o brigadă de arbitri din Germania, avându-l la centru pe Matthias Jollenbeck. Acesta va fi ajutat de asistenții Robert Kempter și Dominik Schaal, iar rezervă va fi Tobias Reichel. În camera VAR se vor afla Sascha Stegemann și Katrin Rafalski.
Înaintea jocurilor din etapa a 4-a din Conference League, Universitatea Craiova este pe poziția a opta, cu 7 puncte. Brighton are același număr de puncte, dar se află pe locul 5 datorită golaverajului mai bun.