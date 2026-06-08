Sport

Cine transmite la TV Campionatul Mondial 2026 în România. Cum poți vedea toate partidele

Campionatul Mondial 2026 va putea fi urmărit și în România. Cine transmite meciurile și unde pot fi văzute online
Mihai Dragomir
08.06.2026 | 15:45
Cine transmite la TV Campionatul Mondial 2026 in Romania Cum poti vedea toate partidele
SPECIAL FANATIK
Vezi cine transmite în România Campionatul Mondial, dar și cum poți vedea meciurile din străinătate. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Vara anului 2026 va fi una „incendiară” grație Campionatului Mondial, organizat de SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Finala se va disputa pe MetLife Stadium, din New Jersey, când lumea fotbalului va asista fie la o apărare a titlului din partea Argentinei, fie la încoronarea unei noi campioane. Află tot ce te interesează despre turneu mai jos.

Postul TV din România care transmite CM 2026

Precedentul Campionat Mondial a fost transmis în România de TVR 1, la fel cum au fost și edițiile din 2018, 2014 și 2010. Turneul final din acest an, precum și cel din 2030, vor fi transmise de către Antena 1, Antena 3 CNN, dar și pe platforma Antena Play, care necesită realizarea unui cont pentru o anumită sumă de bani.

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„Între 11 iunie și 19 iulie 2026, Antena 1, AntenaPLAY şi Antena 3 CNN transmit în exclusivitate FIFA World Cup 2026, ediția care intră în istorie drept cel mai mare Campionat Mondial organizat vreodată. Echipele de filmare care vor transmite live de pe stadioanele unde se va scrie istorie au ajuns deja în America.

Pentru prima dată, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și 3 țări gazdă – Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic – într-un spectacol sportiv global, urmărit de miliarde de oameni din întreaga lume. Antena este prima televiziune comercială din țară care transmite FIFA World Cup.

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FIFA World Cup 2026 aduce o premieră tehnologică pentru publicul din România. Pentru prima dată, un campionat mondial de fotbal va fi transmis cu sunet surround, oferind telespectatorilor o experiență de vizionare mult mai apropiată de cea trăită pe stadion. Atmosfera tribunelor, reacțiile suporterilor, intensitatea fiecărei faze și emoția marilor arene vor ajunge în casele românilor la un nivel superior de imersiune. Pe durata turneului, Universul Antena va transmite LIVE toate cele 104 meciuri ale competiției”, a transmis Antena prin intermediul unui comunicat de presă.

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Programul transmisiunilor

Campionatul Mondial din acest an va avea în total 104 meciuri. Din cauza diferenței de fus orar, multe dintre acestea vor avea loc în timpul nopții când vine vorba de țara noastră. Orele de start ale meciurilor în România sunt cuprinse între 19:00 – 07:00. Iată cum vor fi distribuite partidele în funcție de ora de start, dacă vremea nu va juca feste organizatorilor:

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  • 19:00 (5 meciuri)
  • 20:00 (8 meciuri)
  • 21:00 (1 meci)
  • 22:00 (18 meciuri)
  • 23:00 (9 meciuri)
  • 23:30 (1 meci)
  • 00:00 (7 meciuri)
  • 01:00 (10 meciuri)
  • 02:00 (7 meciuri)
  • 02:30 (2 meciuri)
  • 03:00 (7 meciuri)
  • 04:00 (12 meciuri)
  • 04:30 (1 meci)
  • 05:00 (8 meciuri)
  • 06:00 (4 meciuri)
  • 07:00 (4 meciuri)

Calendarul competiției:

  • Faza grupelor: 11-27 iunie
  • Șaisprezecimi: 28 iunie – 3 iulie
  • Optimi de finală: 4-7 iulie
  • Sferturi de finală: 9-11 iulie
  • Semifinale: 14-15 iulie
  • Finala mică: 18 iulie
  • Finala: 19 iulie

Cum poți vedea CM 2026 live stream online. Ghid complet pentru live streaming

Antena este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup. Experiența va fi extinsă pe platforma AntenaPLAY, unde fanii vor putea urmări toate meciurile live, facilitate de avantaje precum: două canale dedicate, acces la transmisia live cu o oră înainte de startul partidei, goluri și rezumate disponibile aproape în timp real, show-uri speciale cu nume mari din fotbal și entertainment, precum și acces la camere suplimentare față de semnalul TV.

AntenaPlay este un serviciu pe bază de abonament (cu reînnoire lunară automată) prin care poți viziona nelimitat emisiuni și seriale de pe orice dispozitiv, de la telefoane și tablete, televizoare la laptop-uri/PC. Citește mai departe mai multe informații despre prețul abonamentului AntenaPlay, metode de plată și altele.

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Există mai   multe   tipuri   de abonament, cu reînnoirea automată lunară, la 6 luni sau la 12 luni, care permit acces la tot conținutul video al platformei:

  • Abonamentul Standard lunar: 7.99 Euro (TVA inclus) – plata se va face în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății.
  • Abonamentul Premium lunar: 10.99 Euro (TVA inclus) – plata se va face exclusiv prin metoda plata prin card pe website-ul AntenaPLAY.ro în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății.
  • Abonament AntenaPLAY Student: 4.99 Euro (TVA inclus)

Microbiștii ce vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe Fanatik.ro. De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Cum pot urmări meciurile românii din străinătate. Ce pot face românii din diasporă

Românii din străinătate pot urmări la rândul lor meciurile de la Campionatul Mondial prin intermediul posturilor de televiziune care au drepturile în țările în care se află, consultând ACEST LINK. Dacă vor ca totuși să audă comentariul meciurilor în limba română, pot recurge la pașii explicați mai sus, anume abonarea la platforma AntenaPlay. Site-ul Fanatik.ro vă stă, de asemenea, la dispoziție cu toate informațiile.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile de la CM 2026. Scoruri live și rezumate video

Urmărește Campionatul Mondial 2026 pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciurilor fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul celei mai mari și importante competiții fotbalistice din lume.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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