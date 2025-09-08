Cine transmite la TV Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale. Cum poate fi văzută partida

După înfrângerea rușinoasă din meciul amical cu Canada, prima reprezentativă a României se pregătește de etapa a 5-a din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Cipru este următorul adversar, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar un singur post de TV transmite această partidă.
Dacă înfrângerea în fața Canadei a putut fi urmărită în direct pe TV la Antena 1, ei bine la partida cu Cipru va putea fi vizionată din fața micilor ecrane pe un alt post de televiziune.
Meciul în fața lui Cipru, programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, va putea fi vizionat de spectatorii români pe postul Prima TV. Acest duel este extrem de important, pentru că în cazul unui egal șansele „tricolorilor” la primul loc în grupă ar deveni inexistente.
După primele 4 etape disputate în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, România a obținut doar 6 puncte, acestea fiind aduse din victoriile cu San Marino și Cipru. „Tricolorii” au și două înfrângeri, la București cu Bosnia și la Viena în fața Austriei.
Lider în grupa de calificare este Bosnia, cu maxim de puncte după primele 4 etape, naționala lui Dzeko fiind urmată de Austria, care are 9 puncte, dar un meci mai puțin disputat. „Tricolorii” sunt obligați să învingă meciul direct în fața lui Cipru, iar un rezultat de egalitate între echipele amintite anterior ar face ca elevii lui Mircea Lucescu să rămână în „cărți”.
Pentru această acțiune, Mircea Lucescu s-a bazat foarte mult pe jucătorii din SuperLiga României de la FCSB și Craiova, echipe ce au reușit să se califice pe tabloul principal al competițiilor europene. Unul dintre fotbaliștii chemați de „Il Luce” este Daniel Bîrligea, care nu va mai putea onora convocarea din cauza unei accidentări suferite în meciul de campionat contra lui CFR Cluj.
Situația în centrul atacului e chiar mai gravă decât a arătat în prima partidă. Deși era anunțat titular în meciul în fața Canadei, Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire și astfel că a părăsit lotul naționalei. În duelul din preliminariile Campionatului Mondial, Mircea Lucescu se poate baza doar pe Denis Drăguș pe postul de atacant central.
Lotul convocat de Mircea Lucescu arată în felul următor:
Portari:
Fundași:
Mijlocași:
Atacanți: