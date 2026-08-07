Cine transmite la TV cursele lui David Popovici de la Campionatul European de natație de la Paris

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Una dintre cele mai importante competiții ale anului este gata să înceapă, iar David Popovici și alți 10 înotători români sunt pregătiți de acțiune. După ce a câștigat două medalii de aur atât la Roma 2022, cât și la Belgrad 2024, campionul olimpic și mondial este gata să devină primul înotător care pune mâna pe „dubla” de aur la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Cine transmite la TV Campionatele Europene de natație de la Paris

Evenimentul ce va fi organizat de Paris va găzdui peste 1000 de sportivi care provin din 52 de țări. România va fi reprezentată de 11 sportivi, însă „capul de afiș” este, bineînțeles,

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Campionatele Europene de natație de la Paris, care vor debuta pe data de 7 august, vor fi transmise la TVR 1 și TVR Sport, și se vor desfășura până pe data de 16 august. Pe parcursul acestor zile, România va avea pentru prima dată în istorie reprezentanți la toate probele individuale masculine.

Competiția va avea loc la Centrul Acvatic Olimpic din Paris, construit cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2024. Vor avea loc 47 de probe, dintre care două vor fi dedicate sportivilor paralimpici. Debutul se va face cu probele de high-diving, unde România va concura cu Constantin Popovici și Cătălin Preda, doi sportivi cu reale șanse la medalii. Competiția de la Paris are o valoare aparte, întrucât se împlinesc 100 de ani de la prima ediție, ce a fost organizată la Budapesta în 1926.

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Experții străini „i-au dat deja aurul” lui David Popovici

David Popovici a dominat natația mondială în ultimii ani și a devenit atât campion olimpic, cât și campion mondial. Înaintea Campionatelor Europene de la Paris, Aceștia sunt de părere că adevărata luptă se dă pentru medaliile de argint și bronz:

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„Va exista o cursă, dar nu pentru aur! Nimeni nu îi va putea sta în cale lui David Popovici la 200 metri liber. Argintul și bronzul par să fie adevărata atracție a acestei probe”, notează experții străini. La ultimele două ediții ale Campionatelor Europene (Roma și Belgrad) și la ultima ediție a Campionatelor Mondiale (Singapore), David Popovici a reușit de fiecare dată să câștige medalia de aur atât la 100 m, cât și la 200 m liber.