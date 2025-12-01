Cine transmite la TV Danemarca – România la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, meci important de Ziua Națională

ADVERTISEMENT

Naţionala României întâlnește Danemarca în ultimul meci al grupei preliminare A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” caută o nouă victorie, după ce au reușit să se impună în disputele cu Croația și Japonia. Meciul are loc chiar de Ziua Națională a României, 1 decembrie.

Două posturi TV transmit Danemarca – România

România a învins Croația cu 33-24 și Japonia cu 31-27 în primele două meciuri din grupa preliminară A de la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar „tricolorele” au șansa de a încheia seria pe primul loc, în cazul în care se vor impune și în cel mai dificil meci de până acum, contra Danemarcei.

Duelul va avea loc la Rotterdam chiar de Ziua Națională a României, 1 decembrie, începând cu ora 21:30. Partida dintre Danemarca și România va putea fi urmărită în direct la două posturi TV, Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pe cine va întâlni România în grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin

România și Danemarca și-au asigurat deja prezența în grupele principale de la , a treia reprezentantă a grupei A urmând a se decide din meciul Croația – Japonia, care se va disputa luni, începând cu ora 19:00. Cele trei echipe vor avansa în grupa principală I, unde vor juca împotriva primelor trei clasate din grupa preliminară B.

Aici, Ungaria și Elveția și-au asigurat deja prezența, după ce au obținut câte două victorii în primele runde, iar a treia clasată se va decide după duelul direct dintre Senegal și Iran, programat luni, de la ora 19:00. Echipa pregătită de va disputa partidele din grupa principală pe 3, 5 și 7 decembrie, tot la Rotterdam, locația unde România a evoluat în seria preliminară.