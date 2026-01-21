Sport

Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru campioana României

FCSB joacă joi seară în deplasare cu Dinamo Zagreb un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League! Cine transmite partida la TV în România
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 22:04
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb FCSB meciul decisiv din Europa League pentru campioana Romaniei
Cine transmite la TV meciul Dinamo Zagreb - FCSB din Europa League.
Joi seară cu începere de la ora 22:00, FCSB joacă pe terenul lui Dinamo Zagreb în etapa cu numărul 7 din faza principală a Europa League. Campioana României nu mai are șanse matematice la calificarea directă în optimile de finală, dar încă speră la accederea în acel play-off. Pentru a atinge acest deziderat, echipa antrenată de Elias Charalamous are nevoie să intre între primele 24 de echipe în clasamentul de la finalul acestei faze principale.

Cine transmite la TV în România meciul Dinamo Zagreb – FCSB din Europa League

Iar în prezent, deci înaintea meciului din Croația, FCSB se află pe locul 27, cu 6 puncte acumulate după 6 etape, la doar un punct distanță de ocupantele pozițiilor 23 și 24, Ludogorets Razgrad, respectiv Celtic. Tot 7 puncte are și Dinamo Zagreb înaintea meciului cu formația patronată de Gigi Becali. Croații se situează pe locul 25, din perspectiva diferenței de golaveraj.

Între Dinamo Zagreb și FCSB se află în prezent în clasament cei de la FC Basel, cu 6 puncte. De asemenea, la același număr de puncte cu echipa roș-albastră mai sunt în acest moment și cei de la Go Ahead Eagles, o altă fostă adversară a campioanei României, de pe locul 28. Așadar, în acest context, este evident că este vorba despre un meci extrem de important pentru FCSB. Partida va putea fi urmărită la TV în România, așa cum s-a întâmplat și până acum în acest sezon cu jocurile din Europa League ale campioanei din SuperLiga, pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Care sunt calculele campioanei României înaintea meciului de la Zagreb

O eventuală victorie ar crește semnificativ șansele ocupării unui loc de play-off la finalul fazei principale din Europa League. Un egal ar menține în principiu în picioare calculele roș-albaștrilor, în vreme ce o înfrângere ar complica foarte mult ecuația înaintea ultimei etape.

Pe data de 29 ianuarie, FCSB are programat pe Arena Națională duelul cu Fenerbahce, echipă aflată în prezent pe locul 12 în clasamentul grupei unice din Europa League, cu 11 puncte.

FCSB ar putea profita de conflictul intern de la Dinamo Zagreb

Delegația campioanei României a plecat în cursul zilei de miercuri spre Croația în perspectiva disputării acestui meci. Echipa lui Charalambous și Pintilii beneficiază de un avantaj care s-ar putea dovedi important înainte de această partidă. La Dinamo Zagreb se desfășoară în prezent un conflict destul de aprins între ultrași și președintele clubului, Zvonimir Boban, fostul mare fotbalist croat de la AC Milan, printre altele.

