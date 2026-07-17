Sport

Cine transmite la TV FCSB – Auda! S-au vândut drepturile pentru meciul din UEFA Conference League

Cine transmite în direct la TV partida FCSB - Auda, din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Conference League. Drepturile de televizare au fost vândute deja.
Traian Terzian
17.07.2026 | 15:26
Cine transmite la TV FCSB Auda Sau vandut drepturile pentru meciul din UEFA Conference League
breaking news
E gata! Cine transmite la TV partida FCSB - Auda din preliminariile UEFA Conference League. Foto: colaj Fanatik.
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FCSB – Auda se vede în direct la TV pe Pro TV, dar și pe platforma de streaming VOYO. După lungi negocieri, drepturile de televizare pentru primul meci european al FCSB-ului din acest sezon au fost cumpărate de postul din Pache Protopopescu. Meciul tur al „dublei” FCSB – Auda, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, are loc joi, 23 iulie, de la ora 20:45.

Cine transmite la TV FCSB – Auda. Meciul se vede și pe VOYO

FCSB debutează pe Stadionul Ghencea în acest sezon european. Fosta campioană a României o va înfrunta pe Auda, formație din Letonia, în dublă manșă, pentru calificarea în turul 3 preliminar al UEFA Conference League. La fel ca în sezoanele precedente, Pro TV a făcut oferte impresionante pentru a transmite în direct meciurile roș-albaștrilor din preliminarii.

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Deși în primă fază a vrut să transmită meciul exclusiv pe VOYO, trustul a cedat presiunilor echipei lui Gigi Becali și a decis în cele din urmă să transmită partida și pe micile ecrane. Astfel, FCSB – Auda va putea fi urmărit atât pe Pro TV, cât și pe Voyo, joi, 23 iulie, de la ora 20:45, conform sport.ro.

Cât timp pot negocia singure cluburile drepturile TV

Cluburile participante în cupele europene au dreptul să-și negocieze singure cu posturile de televiziune sau cu platformele de streaming drepturile de transmisie ale întâlnirilor din fazele preliminarii, inclusiv play-off.

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Odată cu începerea fazei grupelor, aceste drepturi revin UEFA, care negociază pentru fiecare țară în parte. În sezonul 2026-2027, duelurile din grupele Champions League, Europa League și Conference League se vor vedea în România pe Digi Sport și Prima Sport.

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Cele două televiziuni de sport vor transmite ultimele două competiții europene până în 2031. Schimbarea va veni din stagiunea viitoare pentru Champions League, pentru care drepturile au fost achiziționare de Pro TV. Postul din Pache Protopopescu va difuza competiția exclusiv pe Voyo.

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FCSB s-a văzut pe Voyo în sezonul precedent

În stagiunea precedentă, Voyo a transmis trei meciuri ale celor de la FCSB în cupele europene, dar toate au fost jucate în deplasare și drepturile au fost negociate cu cluburile gazdă. Astfel, Gigi Becali nu s-a putut opune decizie ca jocurile să fie transmise doar în online.

Însă, platforma de streaming a trustului Pro a avut mari probleme. La partida cu Shkendija, din turul 2 preliminar al Champions League, fanii s-au plâns de calitatea transmisiei, iar la cel cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, Voyo a cedat încă din minutul 1, iar după un sfert de oră jocul a fost mutat pe Pro Arena.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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