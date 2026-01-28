Sport
Cine transmite la TV FCSB – Fenerbahce, meciul decisiv din Europa League pentru campioana României

FCSB joacă joi seară acasă cu Fenerbahce un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League! Cine transmite partida la TV în România.
Iulian Stoica
29.01.2026 | 00:51
Ce post TV va transmite FCSB - Fenerbahce. Sursă foto: Colaj Fanatik
Joi, de la ora 22:00, FCSB primește vizita celor de la Fenerbahce, într-un duel contând pentru etapa a 8-a din faza principală a Europa League. Campioana României nu mai poate obține calificarea directă în optimile de finală, însă păstrează șanse de a ajunge în play-off. Pentru a-și îndeplini obiectivul, formația pregătită de Elias Charalambous trebuie să se claseze între primele 24 de echipe la finalul acestei faze.

Cine transmite la TV în România meciul FCSB – Fenerbahce din Europa League

Înaintea meciului din cu Fenerbahce, FCSB se află pe locul 29, cu 6 puncte acumulate după 7 etape, la doar două puncte distanță de ocupanta poziției 24, Celtic. Situația stă diferit în tabăra adversă, turcii fiind pe poziția 18, cu 11 puncte adunate.

După înfrângerea cu Dinamo Zagreb, șansele roș-albaștrilor au scăzut drastic, însă acestea încă există. Așadar, în acest context, este evident că este vorba despre un meci extrem de important pentru FCSB. Partida va putea fi urmărită la TV în România, așa cum s-a întâmplat și până acum în acest sezon cu jocurile din Europa League ale campioanei din SuperLiga, pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Care sunt calculele campioanei României înaintea meciului cu Fenerbahce

FCSB este obligată să obțină o victorie pentru a mai spera la ocuparea unui loc de play-off la finalul fazei principale din Europa League. Egalul sau înfrângerea roș-albaștrilor sunt sinonime cu eliminarea din competiție.

Chiar dacă ar câștiga, calificarea FCSB-ului depinde de următoarele calcule:

Young Boys să piardă în ultima etapă cu Stuttgart, iar Celtic să piardă cu Utrecht sau să scoată un egal, cu condiţia ca FCSB să bată la trei sau mai multe goluri pe Fenerbahce.

Pe lângă acestea, trebuie ca Ludogoreţ (cu punct în plus), Feyenoord, Basel şi Salsburg să nu câştige în ultima etapă, toate având golaveraj peste FCSB. În acest scenariu, roş-albaştrii ar putea urca pe 23 sau 24. Dar, practic, şansele sunt aproape de zero.

FCSB ar putea profita de o stare de relaxare

Campioana României poate profita de o posibilă stare de relaxare a lui Fenerbahce. Turcii sunt deja calificați în play-off-ul UEFA Europa League și nu mai au șanse la clasarea în primele 8 locuri.

Totodată, patronul FCSB, Gigi Becali, s-a dus să vorbească personal cu jucătorii după înfrângerea din SuperLiga cu CFR Cluj, iar fotbaliștii ar putea să demonstreze că ultimele rezultate au fost accidentale.

