Sport
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga, pe ce posturi poți să vezi meciurile

Ziua de joi, 11 decembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele FCSB - Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga.
Iulian Stoica
10.12.2025 | 06:01
SPECIAL FANATIK
Cine transmite la TV FCSB - Feyenoord și Universitatea Craiova - Sparta Praga. Sursă foto: Colaj Fanatik
Meciul FCSB – Feyenoord contează pentru etapa a 6-a din grupa principală de Europa League, în timp ce partida Universitatea Craiova – Sparta Praga face parte din runda a 5-a a grupei de Conference League. Ambele se vor vedea în direct la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga se văd la TV

Odată ce încep meciurile din faza grupelor ale competițiilor europene, difuzarea lor în direct revine posturilor TV care au cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA. Prin urmare, situația nu mai este aceeași ca în tururile preliminare, când cluburile gazdă aveau libertatea de a alege cui să ofere aceste drepturi.

Astfel, duelul de pe stadionul „Arena Națională” din București dintre FCSB – Feyenoord, programat joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, se va putea vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României va avea o misiune dificilă, însă are mare nevoie de un succes, ținând cont de faptul că a obținut doar 3 puncte până acum, chiar în prima rundă, când a trecut cu 1-0 de cei de la Go Ahead Eagles. Apoi, gruparea „roș-albastră” a suferit patru eșecuri, 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu Basel și 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

Universitatea Craiova visează la primele locuri din Conference League

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul pe teren propriu contra cehilor de la Sparta Praga. Meciul are o importanță aparte, oltenii fiind în cărți pentru primele 8 poziții ale competiției.

Universitatea Craiova a strâns 7 puncte din primele 4 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Ulterior au urmat două victorii, 1-0 în deplasare cu Rapid Viena și 1-0 pe teren propriu cu Mainz.

Oltenii sunt în proporție de 95,2% calificați în primăvara europeană, însă cu un succes s-ar putea apropia foarte mult de primele 8 poziții. Duelul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, va putea fi urmărit la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce a declarat Gigi Becali despre meciul cu Feyenoord

Înainte de meciul dintre FCSB și Feyenoord, Gigi Becali a mărturisit că se gândește la un rezultat pozitiv și că va alinia cea mai bună echipă de start. Miza duelului este, pe lângă punctele din clasament, de 500.000 de euro.

”Cum să nu mă intereseze banul? 500.000 de euro nu mă interesează? Banii pentru puncte, dar și pentru calificare. Ce, e terminată calificarea?

Tot ceea ce zic, când zic e numai mesaj pentru echipă. Zic așa, dar îi încurajez la final. Poți să ai curaj, dar dacă nu câștigi duelul la mijlocul terenului? Echipa a muncit, nu ai ce să spui, dar nu am avut dirijor”, a spus Becali, conform Digi Sport.

4.25 este cota Betano pentru „X” la FCSB - Feyenoord din Europa League
