Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile roș-albaștrilor

După toate problemele cu transmisiile TV din preliminariile cupelor europene, suporterii FCSB pot răsufla ușurați. Și asta deoarece jocul din deplasare cu Go Ahead Eagles va fi accesibil tuturor, fără restricții.

Partida de Europa League dintre Go Ahead Eagles și FCSB e transmisă la TV

Jocul din prima etapă a grupei de Europa League se va disputa joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, și va putea fi vizionat la TV în țara noastră fără niciun fel de probleme.

Începând cu faza grupei unice din cea de-a doua competiție continentală, meciurile vor fi transmise de televiziunile care au achiziționat drepturile de difuzare. Astfel, debutul campioanei României se va putea vedea pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Este o veste excelentă pentru fanii roș-albaștrilor, după toate peripețiile din tururile preliminare. Mai multe partide jucate în deplasare de formația patronată de Gigi Becali în acest sezon au fost transmise pe Voyo, dar în mai multe rânduri din cauza numărului mare de utilizatori care au intrat special pentru acele jocuri.

Șut, marea absență a campioanei României pentru partida din Olanda

FCSB nu se află în cea mai bună formă înaintea jocului cu Go Ahead Eagles și se pare că în vestiarul campioanei au apărut anumite animozități după înfrângerea suferită cu FC Botoșani, în ultima etapă de campionat.

Mai mult decât atât, antrenorul Elias Charalmbous are mari probleme de lot. FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

Întâlnirea dintre Go Ahead Eagles și FCSB va fi condusă de o , avându-l la centru pe Kristo Tohver. Interesant este faptul că acesta s-a înrolat voluntar aproape un an armata Estoniei de frica războiului.