Cine transmite la TV Inter Escaldes – Universitatea Craiova, al doilea meci al campioanei României din faza principală a UEFA Conference League

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După un început „de foc”, împotriva spaniolilor de la Getafe, Universitatea Craiova va disputa două meciuri cu adversari mult mai accesibili, din Andorra și Albania. Următorul adversar este Inter Escaldes, echipă care a mai jucat în trecut atât cu FCSB, cât și cu CFR Cluj. Bineînțeles, meciul va putea fi urmărit la TV pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV partida Inter Escaldes – Universitatea Craiova

Așa cum ne-am obișnuit, Digi Sport și Prima Sport dețin drepturile de difuzare pentru meciurile din fazele principale ale competițiilor UEFA, fie că este vorba de Champions League, Europa League sau Conference League. Astfel, la fel ca meciul cu Getafe, se va putea vedea pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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De asemenea, pentru iubitorii fotbalului care preferă să urmărească meciurile în mediul online sau care nu pot avea acces la un televizor în timpul partidei, cele două mari canale de sport pun la dispoziție partida campioanei pe platformele digionline.ro și primaplay.ro.

Deplasarea în Andorra s-a dovedit una dificilă pentru români

Inter Escaldes, formație ce domină campionatul Andorrei în ultimii ani, cu 5 titluri câștigate în ultimele șapte sezoane, se întâlnește pentru a treia oară cu o formație din România. În sezonul 2022/2023, andorranii au fost eliminați de CFR Cluj din preliminariile UEFA Conference League, în timp ce, în sezonul 2025/2026, FCSB a trecut de Inter Escaldes în primul tur din preliminariile Ligii Campionilor.

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Chiar dacă este o formație dintr-un campionat slab, nici CFR Cluj și nici FCSB nu au avut viață ușoară în Andorra și s-au calificat doar datorită rezultatului de pe teren propriu. iar acest aspect îi poate afecta pe fotbaliștii care nu sunt obișnuiți. Ardelenii au obținut doar o remiză în deplasare, cu scorul de 1-1, în timp ce FCSB chiar a pierdut partida din Andorra cu scorul de 1-2, după ce câștigase cu 3-1 meciul de la București.