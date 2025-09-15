Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va reveni pe gazon. Duel spectaculos cu nume uriașe la Lisabona

, partidă în care legendele Portugaliei vor înfrunta o selecționată mondială. Meciul va avea loc la Lisabona, pe stadionul „Jose Alvalade” și va fi transmis în direct de un post de televiziune din România.

Cine transmite la TV Legends Charity Game, partida în care Gică Hagi revine pe gazon

Gică Hagi se va reîntâlni pe gazon cu mai mulți foști coechipieri, dar și cu adversari din cariera sa fabuloasă, în cadrul unui meci caritabil organizat la Lisabona. „Regele” face parte din echipa „World Legends”, alături de nume precum , Kaka, Roberto Carlos, Carles Puyol sau Alessandro Del Piero.

Aceștia vor înfrunta o selecționată a legendelor Portugaliei, din care fac parte fotbaliști precum Luis Figo, Deco, Ricardo Carvalho, Quaresma sau Vitor Baia. Partida programată luni seară, de la ora 22:00, va fi transmisă în direct și în România. Aceasta va putea fi urmărită la postul TVR Sport.

Organizatorii au anunțat că au obiectivul de a strânge peste un milion de euro din bilete și donații cu ocazia acestui meci special, suma urmând a fi trimisă către mai multe organizații care vor sprijini familii din Ucraina, dar și din restul lumii: Crucea Roșie Portugheză, Crucea Roșie Ucraineană, Caritas Portuguesa și International Alert.

Ce fotbaliști vor fi prezenți pe gazon la Legends Charity Game

PORTUGAL LEGENDS

Portari: Vitor Baia, Beto. Jucători de câmp: Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu, Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga, Pauleta. Antrenor: Costinha.

WORLD LEGENDS:

Portari: Petr Cech, Edwin van der Sar. Jucători de câmp: Marco Materazzi, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Christian Karembeu, Kaka, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Krasimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgos Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Michael Owen, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Oleksandr Usyk. Antrenor-jucător: Roberto Carlos.