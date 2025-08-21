Cine transmite la TV Hacken – CFR Cluj. Duel de foc pentru ardeleni în play-off-ul Conference League

CFR Cluj este la doar două partide de calificarea în faza principală a UEFA Conference League, un obiectiv atât de râvnit de Neluțu Varga și de ceilalți oficiali ai ardelenilor. este programată joi de la ora 20:00 și va fi transmisă la TV pe teritoriul României.

ADVERTISEMENT

Cine transmite Hacken – CFR Cluj, din UEFA Conference League

pentru a se califica în faza principală a UEFA Conference League, obiectiv ratat în sezonul trecut de formația antrenată de Dan Petrescu, care a fost eliminată la momentul respectiv în play-off de ciprioții de la Pafos.

Miza financiară este una uriașă pentru clubul patronat de Neluțu Varga, iar șansa de a juca în faza principală a competiției poate aduce, în același timp, alte sume consistente în conturile echipei din Gruia. Meciul tur din Suedia va fi transmis la TV pe două posturi din România.

ADVERTISEMENT

Disputa dintre Hacken și CFR Cluj va începe la ora 20:00 și va fi transmisă la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 2. Ardelenii au pierdut doar două meciuri în aceste tururi preliminare europene, ambele contra portughezilor de la Sporting Braga, care a eliminat echipa lui Dan Petrescu din drumul spre play-off-ul UEFA Europa League.

Dan Petrescu a spus ce îl îngrijorează înainte de meciul cu Hacken

Antrenorul celor de la CFR Cluj este îngrijorat înaintea partidei cu Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League. despre lotul numeros pe care îl are la dispoziție tehnicianul suedezilor, dar și despre suprafața de joc pe care va avea loc duelul.

ADVERTISEMENT

„O echipă care ajunge în play-off nu are decât să fie o echipă bună, cum suntem și noi. Șansele sunt acolo, nu ai cum să elimini Anderlecht decât dacă ai un lot foarte bun. Mi-a fost foarte greu zilele astea, am și fost plecat o zi să studiez, cred că au 15 jucători străini și cum vreau eu să știu tot despre adversar, nu știu dacă am timp până la ora jocului să-i cunosc. Sunt foarte mulți.

ADVERTISEMENT

Poate în apărare și la mijloc cam știu cine joacă, în atac sunt foarte mulți tineri, entuziaști, sunt și jucători care lipesc, posibil să apară. Au schimbat și sistemele în foarte multe meciuri, și cu Anderlecht, și cu Trnava, e clar că au soluții multe.

Acasă au avut rezultate mai puțin bune, mă gândeam că, fiind obișnuiți cu sinteticul, poate acasă vor avea rezultate mai bune. Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul îți poate juca feste, am văzut jucători care alunecă la multe meciuri, chiar și jucătorii lor.

ADVERTISEMENT

Trebuie jucătorii mei să ghicească crampoanele, cred că la Lugano am arătat bine, chiar am făcut un meci peste așteptări și chiar am fost compacți, cum trebuie, asta trebuie să facem și în meciul de mâine”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului tur dintre Hacken și CFR Cluj.