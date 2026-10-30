Cine transmite la TV Marele Premiu al Mexicului din Formula 1. Programul complet din weekend-ul în care Kimi Antonelli poate deveni campion mondial

ADVERTISEMENT

Marele Premiu al Mexicului va avea loc duminică, 1 noiembrie, chiar în capitală. Cursa va începe la ora 22:00 și este al 19-lea Premiu al sezonului. La fel ca restul Marilor Premii, cel din Mexic va putea fi vizionat la televizor, în România, pe Antena 3 CNN și Antena Play.

Marele Premiu al Mexicului din Formula 1 se poate vedea la TV, dar și în online

Formula 1 intră în linie dreaptă. După spectacolele din și , Marele Circ se mută la Ciudad de Mexico pentru Marele Premiu al Mexicului, a 19-a etapă a sezonului 2026. Miza este uriașă, având în vedere că lupta pentru titlul mondial poate fi decisă chiar pe acest circuit. Fanii din România pot urmări întregul weekend de Formula 1 pe posturile din grupul Antena. Sesiunile de antrenamente libere pot fi vizionate integral exclusiv pe AntenaPLAY, în timp ce cursa și calificările vor fi transmise în direct la televizor pe Antena 3 CNN și online pe platforma de streaming Antena Play.

ADVERTISEMENT

Pasionații de Marele Circ au la dispoziție și opțiunea F1 TV, platforma oficială a competiției, care pune la dispoziție trei pachete de abonament cu servicii și prețuri diferite. Prin TV Access, care este cea mai accesibilă variantă, având un tarif de 29,99 euro pe an (aproximativ 153 de lei), utilizatorii au acces doar la înregistrările curselor și ale celorlalte sesiuni.

Pachetul TV Pro permite vizionarea în direct a tuturor etapelor și costă 79,99 euro pe lună (în jur de 383 de lei). Pentru o diferență de doar 20 de euro în plus, fanii pot opta pentru TV Premium, un pachet superior, care le oferă posibilitatea de a urmări cursele la calitate superioară 4K / Ultra HD. De asemenea, din luna martie 2027, drepturile de streaming pentru Formula 1 vor fi preluate și de platforma VOYO.

ADVERTISEMENT

Programul Marelui Premiu al Mexicului din Formula 1

Programul Marelui Premiu al Mexicului va cuprinde 3 zile de foc pentru piloți. Aventura mexicană începe de vineri, 30 octombrie și își va cunoasște deznodământul duminică, 1 noiembrie. Iată cum arată programul:

ADVERTISEMENT

Ziua Evenimentul Ora Transmisiunea Vineri, 30 octombrie Antrenament 1 20:30 AntenaPLAY Sâmbătă, 31 octombrie Antrenament 2 00:00 AntenaPLAY Antrenament 3 19:30 AntenaPLAY Calificări 23:30 Antena 3 CNN și AntenaPLAY Duminică, 1 noiembrie Cursa 22:00 Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Kimi Antonelli poate scrie istorie în Marele Premiu al Mexicului

Liderul autoritar al clasamentului general, Kimi Antonelli (Mercedes), este la un pas de a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Deși obținuse victoria în SUA, nu a reușit să cucerească titlul mondial. Podiumul fusese completat atunci de Charles Leclerc și Max Verstappen. Înaintea etapei din Mexic, Antonelli are 365 de puncte și un avans considerabil față de următorii clasați. Tânărul pilot italian are nevoie de doar două puncte în acest weekend pentru a-și adjudeca matematic titlul mondial, indiferent de rezultatele rivalilor (o clasare pe locul 9 îi asigură trofeul).

ADVERTISEMENT

Chiar și fără niciun punct obținut în Mexic, el devine campion dacă George Russell sau Lewis Hamilton nu reușesc să câștige cursa. Iată, mai jos, clasamentul piloților înaintea cursei din Ciudad de Mexico: