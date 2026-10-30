Sport

Cine transmite la TV Marele Premiu al Mexicului din Formula 1. Programul complet din weekend-ul în care Kimi Antonelli poate deveni campion mondial

FANATIK
30.10.2026 | 09:24
Cine transmite la TV Marele Premiu al Mexicului din Formula 1 Programul complet din weekendul in care Kimi Antonelli poate deveni campion mondial
ULTIMA ORĂ
Unde se vede la TV Marel Premiu al Mexicului din Formula 1. Foto: Colaj FANATIK.
Marele Premiu al Mexicului din Formula 1 va fi transmis la televizor în România. Pasionații au la dispoziție și serviciul de streaming produs de oficialii competiției.
ADVERTISEMENT

Marele Premiu al Mexicului va avea loc duminică, 1 noiembrie, chiar în capitală. Cursa va începe la ora 22:00 și este al 19-lea Premiu al sezonului. La fel ca restul Marilor Premii, cel din Mexic va putea fi vizionat la televizor, în România, pe Antena 3 CNN și Antena Play.

Marele Premiu al Mexicului din Formula 1 se poate vedea la TV, dar și în online

Formula 1 intră în linie dreaptă. După spectacolele din Singapore și Statele Unite, Marele Circ se mută la Ciudad de Mexico pentru Marele Premiu al Mexicului, a 19-a etapă a sezonului 2026. Miza este uriașă, având în vedere că lupta pentru titlul mondial poate fi decisă chiar pe acest circuit. Fanii din România pot urmări întregul weekend de Formula 1 pe posturile din grupul Antena. Sesiunile de antrenamente libere pot fi vizionate integral exclusiv pe AntenaPLAY, în timp ce cursa și calificările vor fi transmise în direct la televizor pe Antena 3 CNN și online pe platforma de streaming Antena Play.

ADVERTISEMENT

Pasionații de Marele Circ au la dispoziție și opțiunea F1 TV, platforma oficială a competiției, care pune la dispoziție trei pachete de abonament cu servicii și prețuri diferite. Prin TV Access, care este cea mai accesibilă variantă, având un tarif de 29,99 euro pe an (aproximativ 153 de lei), utilizatorii au acces doar la înregistrările curselor și ale celorlalte sesiuni.

Pachetul TV Pro permite vizionarea în direct a tuturor etapelor și costă 79,99 euro pe lună (în jur de 383 de lei). Pentru o diferență de doar 20 de euro în plus, fanii pot opta pentru TV Premium, un pachet superior, care le oferă posibilitatea de a urmări cursele la calitate superioară 4K / Ultra HD. De asemenea, din luna martie 2027, drepturile de streaming pentru Formula 1 vor fi preluate și de platforma VOYO.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă...
Digi24.ro
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători

Programul Marelui Premiu al Mexicului din Formula 1

Programul Marelui Premiu al Mexicului va cuprinde 3 zile de foc pentru piloți. Aventura mexicană începe de vineri, 30 octombrie și își va cunoasște deznodământul duminică, 1 noiembrie. Iată cum arată programul:

ADVERTISEMENT
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și...
Digisport.ro
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
ZiuaEvenimentulOraTransmisiunea
Vineri, 30 octombrieAntrenament 120:30AntenaPLAY
Sâmbătă, 31 octombrieAntrenament 200:00AntenaPLAY
Antrenament 319:30AntenaPLAY
Calificări23:30Antena 3 CNN și AntenaPLAY
Duminică, 1 noiembrieCursa22:00Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Kimi Antonelli poate scrie istorie în Marele Premiu al Mexicului

Liderul autoritar al clasamentului general, Kimi Antonelli (Mercedes), este la un pas de a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Deși obținuse victoria în SUA, nu a reușit să cucerească titlul mondial. Podiumul fusese completat atunci de Charles Leclerc și Max Verstappen. Înaintea etapei din Mexic, Antonelli are 365 de puncte și un avans considerabil față de următorii clasați. Tânărul pilot italian are nevoie de doar două puncte în acest weekend pentru a-și adjudeca matematic titlul mondial, indiferent de rezultatele rivalilor (o clasare pe locul 9 îi asigură trofeul).

ADVERTISEMENT

Chiar și fără niciun punct obținut în Mexic, el devine campion dacă George Russell sau Lewis Hamilton nu reușesc să câștige cursa. Iată, mai jos, clasamentul piloților înaintea cursei din Ciudad de Mexico:

PilotEchipăPuncte
1. Kimi AntonelliMercedes365
2. George RussellMercedes242
3. Lewis HamiltonFerrari241
4. Max VerstappenRed Bull236
5. Charles LeclercFerrari233
6. Lando NorrisMcLaren211
FCSB, decizie surpriză cu Vali Crețu. Ce se întâmplă cu fundașul pe care...
Fanatik
FCSB, decizie surpriză cu Vali Crețu. Ce se întâmplă cu fundașul pe care Gigi Becali a vrut să-l dea afară. Exclusiv
Marius Șumudică se teme să nu ajungă ca Vincent Kompany. Boala de care...
Fanatik
Marius Șumudică se teme să nu ajungă ca Vincent Kompany. Boala de care suferă antrenorul lui Bayern
Gigi Becali, reacție surprinzătoare după „dubla” lui Daniel Bîrligea în meciul lui Frosinone:...
Fanatik
Gigi Becali, reacție surprinzătoare după „dubla” lui Daniel Bîrligea în meciul lui Frosinone: „Vreau și jucătorul înapoi, și 5 milioane!”
Tags:
Parteneri
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat...
iamsport.ro
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat convocarea lui Anghel Iordănescu: 'Era momentul vieții mele!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!