Cine transmite la TV Marele Premiu al SUA din Formula 1. Kimi Antonelli poate deveni campion mondial

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Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii va avea loc duminică, 25 octombrie, la Austin. Cursa va începe la ora 22:00 și este al 18-lea Premiu al sezonului. La fel ca restul Marilor Premii, cel de la Austin va putea fi vizionat la televizor, în România.

Marele Premiu al SUA din Formula 1 se poate vedea la TV, dar și în online

Pasionații de Formula 1 din România vor rămâne conectați la cele mai importante curse din competiție. Cursele din acest sezon vor fi transmise integral pe posturile din grupul Antena: Antena 1, Antena Stars și Antena 3. Competiția din acest weekend va putea fi vizionată pe canalul Antena 3 CNN. Mai mult, , tot pe același post de televiziune. Cele două faze ale Marelui Premiu din SUA vor putea fi urmărite și pe platforma de streaming AntenaPLAY.

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O altă variantă prin care pasionații vor putea urmări partida este F1 TV, platforma oficială a competiției. Evenimentele sunt transmise contracost, prin intermediul a 3 tipuri de abonament: TV Access, TV Pro și TV Premium. Cel mai ieftin abonament, TV Acces, oferă evenimentele din Formula 1 numai sub formă de înregistrări. Astfel, evenimentele în direct nefiind disponibile. Prețul anual de acces la serviciile acestui pachet este de 29,99 de euro (echivalentul a 153 de RON).

Pentru a urmări cursele în direct, trebuie achiziționat abonamentul TV Pro. Acesta costă 79,99 de euro per lună (echivalentul a 383 de RON). Totuși, cu un adaos de numai 20 de euro, fanii Formula 1 pot viziona evenimentele în format 4K /Ultra HD, prin intermediul abonamentului TV Premium. Totuși, din luna martie 2027, o altă platformă de streaming va transmite cursele din Formula: VOYO.

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Kimi Antonelli poate deveni campion mondial

Noua etapă din Formula 1 poate încheia calculele pentru titlul competiției. Favorit pentru a pune mâna pe trofeul din Formula 1 este Kimi Antonelli. Pentru a obține trofeul, Antonelli trebuie să încheie pe prima poziție la Austin, iar George Russell să termine maxim pe locul 9. De asemenea, Lewis Hamilton ar trebui să încheie competiția în cel mai bun caz pe locul 5.

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Kimi Antonelli ar putea intra în istorie drept cel mai tânăr pilot care câștigă trofeul mondial: 20 de ani și două luni. Recordul este deținut, în prezent, de germanul Sebastian Vettel. Pilotul a câștigat titlul, în 2010, la 23 de ani și 134 de zile.