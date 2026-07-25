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Cine transmite la TV Marele Premiu al Ungariei. Pole-position pentru Lando Norris și probleme pentru Max Verstappen

Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Ungariei, după o sesiune spectaculoasă de calificări. Vezi grila completă de start, clasamentele din Formula 1 și programul complet.
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 18:15
Cine transmite la TV Marele Premiu al Ungariei Poleposition pentru Lando Norris si probleme pentru Max Verstappen
SPECIAL FANATIK
Lando Norris, pole position în Marele Premiu al Ungariei 
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S-au încheiat calificările pentru Marele Premiu al Ungariei, iar Lando Norris va pleca din pole position în cursa programată duminică pe circuitul Hungaroring, una dintre cele mai tehnice și spectaculoase etape din calendarul Formulei 1. Lupta pentru prima poziție pe grila de start a fost extrem de strânsă, diferențele dintre piloți fiind de doar câteva sutimi de secundă în ultima parte a sesiunii.

Lando Norris, pole position în Marele Premiu al Ungariei

Lando Norris, campionul en-titre din Formula 1, a obținut primul său pole position al sezonului după o sesiune de calificări impecabilă. Lewis Hamilton va pleca din a doua poziție, în timp ce colegul său de la Ferrari, Charles Leclerc, va lua startul de pe locul al treilea. Kimi Antonelli, liderul clasamentului general al piloților, s-a mulțumit cu un loc pe a doua linie a grilei, urmând să pornească de pe poziția a patra.

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Max Verstappen și George Russell au avut probleme pe ultimul tur rapid. Pilotul olandez a greșit înainte de ultimele viraje și nu și-a mai putut îmbunătăți timpul. În schimb, britanicul de la Mercedes s-a oprit cu monopostul pe circuit și a provocat apariția steagului galben, însă incidentul nu a influențat deznodământul calificărilor.

Circuitul Hungaroring este prezent în calendarul Campionatului Mondial încă din 1986 și are o lungime de 4,381 kilometri. Piloții vor parcurge 70 de tururi, pentru o distanță totală de peste 306 kilometri. Traseul este renumit pentru virajele sale lente și medii, dar și pentru faptul că oferă puține oportunități de depășire, motiv pentru care poziția obținută în calificări este extrem de importantă. Marele Premiu al Ungariei reprezintă etapa a 13-a a sezonului 2026 și ultima înaintea pauzei de vară din Formula 1.

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Clasamentul piloților înaintea Marelui Premiu al Ungariei (Top 10):

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puncte
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 159
  • George Russell (Mercedes) – 154
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 126
  • Lando Norris (McLaren) – 103
  • Oscar Piastri (McLaren) – 92
  • Max Verstappen (Red Bull) – 91
  • Isack Hadjar (Red Bull) – 60
  • Pierre Gasly (Alpine) – 42
  • Liam Lawson (Racing Bulls) – 39

Clasamentul constructorilor înaintea Marelui Premiu al Ungariei:

  • Mercedes – 358 puncte
  • Ferrari – 285
  • McLaren – 195
  • Red Bull Racing – 151
  • Alpine – 61
  • Racing Bulls – 61
  • Haas – 21
  • Williams – 11
  • Audi – 10
  • Aston Martin – 1
  • Cadillac – 0

Unde se vede la TV Marele Premiu al Ungariei

Fanii din România vor putea urmări Marele Premiu al Ungariei în direct duminică, de la ora 16:00. Cursa va fi transmisă de Antena 1, în timp ce calificările au fost difuzate de Antena 3 CNN. Întregul weekend de cursă este disponibil și pe platforma AntenaPLAY.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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