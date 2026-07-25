Cine transmite la TV Marele Premiu al Ungariei. Pole-position pentru Lando Norris și probleme pentru Max Verstappen

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S-au încheiat calificările pentru Marele Premiu al Ungariei, iar Lando Norris va pleca din pole position în cursa programată duminică pe circuitul Hungaroring, una dintre cele mai tehnice și spectaculoase etape din calendarul Formulei 1. Lupta pentru prima poziție pe grila de start a fost extrem de strânsă, diferențele dintre piloți fiind de doar câteva sutimi de secundă în ultima parte a sesiunii.

Lando Norris, pole position în Marele Premiu al Ungariei

, a obținut primul său pole position al sezonului după o sesiune de calificări impecabilă. Lewis Hamilton va pleca din a doua poziție, în timp ce colegul său de la Ferrari, Charles Leclerc, va lua startul de pe locul al treilea. Kimi Antonelli, liderul clasamentului general al piloților, s-a mulțumit cu un loc pe a doua linie a grilei, urmând să pornească de pe poziția a patra.

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LANDO NORRIS TAKES POLE IN BUDAPEST!!! 👊 — Formula 1 (@F1)

Max Verstappen și George Russell au avut probleme pe ultimul tur rapid. Pilotul olandez a greșit înainte de ultimele viraje și nu și-a mai putut îmbunătăți timpul. În schimb, britanicul de la Mercedes s-a oprit cu monopostul pe circuit și a provocat apariția steagului galben, însă incidentul nu a influențat deznodământul calificărilor.

QUALIFYING CLASSIFICATION Lando Norris takes his first pole of the season 👏 — Formula 1 (@F1)

este prezent în calendarul Campionatului Mondial încă din 1986 și are o lungime de 4,381 kilometri. Piloții vor parcurge 70 de tururi, pentru o distanță totală de peste 306 kilometri. Traseul este renumit pentru virajele sale lente și medii, dar și pentru faptul că oferă puține oportunități de depășire, motiv pentru care poziția obținută în calificări este extrem de importantă. Marele Premiu al Ungariei reprezintă etapa a 13-a a sezonului 2026 și ultima înaintea pauzei de vară din Formula 1.

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Clasamentul piloților înaintea Marelui Premiu al Ungariei (Top 10):

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) – 159

George Russell (Mercedes) – 154

Charles Leclerc (Ferrari) – 126

Lando Norris (McLaren) – 103

Oscar Piastri (McLaren) – 92

Max Verstappen (Red Bull) – 91

Isack Hadjar (Red Bull) – 60

Pierre Gasly (Alpine) – 42

Liam Lawson (Racing Bulls) – 39

Clasamentul constructorilor înaintea Marelui Premiu al Ungariei:

Mercedes – 358 puncte

Ferrari – 285

McLaren – 195

Red Bull Racing – 151

Alpine – 61

Racing Bulls – 61

Haas – 21

Williams – 11

Audi – 10

Aston Martin – 1

Cadillac – 0

Unde se vede la TV Marele Premiu al Ungariei

Fanii din România vor putea urmări Marele Premiu al Ungariei în direct duminică, de la ora 16:00. Cursa va fi transmisă de Antena 1, în timp ce calificările au fost difuzate de Antena 3 CNN. Întregul weekend de cursă este disponibil și pe platforma AntenaPLAY.