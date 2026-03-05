Sport

Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park

Marele Circ al Formulei 1 se pregătește de startul în noul sezon. Primul Mare Premiu din 2026 va avea loc în Australia, în weekend-ul 6-8 martie, și va fi transmis la TV.
Traian Terzian
05.03.2026 | 13:35
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park
SPECIAL FANATIK
Unde se vede la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sporturilor cu motor, în weekend fiind programat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Unde se va putea vedea la TV prima cursă din 2026.

Marele Premiu de Formula 1 al Australiei se vede la TV

După finalul palpitant din sezonul precedent, în care britanicul Lando Norris de la McLaren a câștigat titlul mondial luându-i fața la mustață fostului campion Max Verstappen, Formula 1 se pregătește de startul oficial din 2026.

Prima cursă a anului este programată în Australia, pe circuitul Albert Park din Melbourne, și toată lumea este dornică să vadă cum se prezintă echipele la startul unei stagiuni care se anunță extrem de echilibrată.

ADVERTISEMENT

La fel ca și anul trecut, drepturile de televizare în România ale show-ului din Formula 1 aparțin Antena Group. Pasionații acestui sport vor avea ocazia să urmărească în direct toate cele trei zile, începând de la antrenamente și până la cursă. Programul complet al transmisiunilor este următorul:

ADVERTISEMENT
  • Vineri, 6 martie
  • Antrenament 1 – ora 03:30 (AntenaPLAY)
  • Antrenament 2 – ora 07:00 (AntenaPLAY)
  • Sâmbătă, 7 martie
  • Antrenament 3 – ora 03:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 07:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Duminică, 8 martie
  • Cursa – ora 06:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Marele Premiu al Australiei se vede și pe F1 TV

Iubitorii Formulei 1 vor avea acces la toate cursele din 2026, începând cu Marele Premiu al Australiei, și pe F1 TV, platforma oficială a competiției. Aceasta oferă trei tipuri de abonament: TV Access, TV Pro și TV Premium.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele

Abonamentul pentru TV Access este de 30 de euro pe an, însă aici cursele nu vor fi transmise în direct, ci doar înregistrat. Pentru 75 de euro pe an, fanii își pot achiziționa TV Pro și vor urmări în timp real toate sesiunile.

Varianta de lux este TV Premium, la prețul de 100 de euro pe an, iar abonații vor putea urmări întregul spectacol la rezoluții 4K UHD/HDR, dar și posibilitatea de a se loga pe 6 dispozitive simultan.

ADVERTISEMENT

Cum arată topul salariilor din Formula 1

Favoriți în noul sezon sunt tot cei de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri înregistrând timpi buni în testele din Bahrain. Însă, Ferrari și Mercedes au lăsat o impresie excelentă în pregătiri și au arătat că sunt gata de luptă.

Formula 1 este în continuare unul dintre cele mai apreciate show-uri din lumea sportului, iar banii care se învârt în jurul acestei competiții sunt extrem de mulți. Și din această poveste profită și piloții.

Cel mai bine plătit este olandezul Max Verstappen, care încasează 70 de milioane de euro de la McLaren, urmat de Lewis Hamilton de la Ferrari, cu 60 de milioane de dolari. După cei doi se cască o prăpastie, poziția a treia fiind împărțită de Charles Leclerc, tot de la Ferrari, și de George Russell, de la Mercedes, ambii câte 34 de milioane de dolari. Campionul Lando Norris încheie Top 5, cu un salariu de 30 milioane de dolari.

Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu...
Fanatik
Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu ei!”. De ce a căzut transferul. Exclusiv
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să...
Fanatik
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am...
Fanatik
Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am zis că nu ne simpatizează! Înţelege şi tu starea de spirit!”. Ce meci ratează antrenorul Craiovei. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi...
iamsport.ro
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi economice uriașe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!