Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sporturilor cu motor, în weekend fiind programat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Unde se va putea vedea la TV prima cursă din 2026.

Marele Premiu de Formula 1 al Australiei se vede la TV

După finalul palpitant din sezonul precedent, în care britanicul luându-i fața la mustață fostului campion Max Verstappen, Formula 1 se pregătește de startul oficial din 2026.

Prima cursă a anului este programată în Australia, pe circuitul Albert Park din Melbourne, și toată lumea este dornică să vadă cum se prezintă echipele la startul unei stagiuni care se anunță extrem de echilibrată.

La fel ca și anul trecut, drepturile de televizare în România ale show-ului din Formula 1 aparțin Antena Group. Pasionații acestui sport vor avea ocazia să urmărească în direct toate cele trei zile, începând de la antrenamente și până la cursă. Programul complet al transmisiunilor este următorul:

Vineri, 6 martie

Antrenament 1 – ora 03:30 (AntenaPLAY)

Antrenament 2 – ora 07:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 7 martie

Antrenament 3 – ora 03:30 (AntenaPLAY)

Calificări – ora 07:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică, 8 martie

Cursa – ora 06:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Marele Premiu al Australiei se vede și pe F1 TV

Iubitorii Formulei 1 vor avea acces la toate cursele din 2026, începând cu Marele Premiu al Australiei, și pe F1 TV, platforma oficială a competiției. Aceasta oferă trei tipuri de abonament: TV Access, TV Pro și TV Premium.

Abonamentul pentru TV Access este de 30 de euro pe an, însă aici cursele nu vor fi transmise în direct, ci doar înregistrat. Pentru 75 de euro pe an, fanii își pot achiziționa TV Pro și vor urmări în timp real toate sesiunile.

Varianta de lux este TV Premium, la prețul de 100 de euro pe an, iar abonații vor putea urmări întregul spectacol la rezoluții 4K UHD/HDR, dar și posibilitatea de a se loga pe 6 dispozitive simultan.

Cum arată topul salariilor din Formula 1

Favoriți în noul sezon sunt tot cei de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri înregistrând timpi buni în testele din Bahrain. Însă, Ferrari și Mercedes au lăsat o impresie excelentă în pregătiri și au arătat că sunt gata de luptă.

Formula 1 este în continuare unul dintre cele mai apreciate show-uri din lumea sportului, iar banii care se învârt în jurul acestei competiții sunt extrem de mulți. Și din această poveste profită și piloții.

, care încasează 70 de milioane de euro de la McLaren, urmat de Lewis Hamilton de la Ferrari, cu 60 de milioane de dolari. După cei doi se cască o prăpastie, poziția a treia fiind împărțită de Charles Leclerc, tot de la Ferrari, și de George Russell, de la Mercedes, ambii câte 34 de milioane de dolari. Campionul Lando Norris încheie Top 5, cu un salariu de 30 milioane de dolari.