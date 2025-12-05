Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi. Norris, Verstappen și Piastri luptă pentru titlul mondial în ultima cursă a anului

ADVERTISEMENT

Sezonul de Formula 1 din 2025 se încheie în weekendul 5-7 decembrie. A 24-a și ultima cursă din an are loc la Abu Dhabi, acolo unde se va stabili cine va fi noul campion mondial. Marele Premiu are loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00.

Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi

Tensiunea atinge cotele paroxismului înainte de ultima cursă a anului. . Este vorba despre , Max Verstappen (Red Bull Racing, 396 puncte) și Oscar Piastri (McLaren, 392 puncte).

Marele Premiu de F1 din Abu Dhabi, ultimul din acest sezon, va lua startul vineri, 5 decembrie, cu două sesiuni de antrenamente libere, care vor avea loc la orele 11:30 și 15:00. Acestea nu vor fi transmise la TV, dar vor putea fi urmărite pe platforma de streaming AntenaPlay.

A treia și ultima sesiune de antrenamente libere se va desfășura sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 12:30. Calificările vor avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 16:00, și vor putea fi urmărite la TV pe programul Antena 3 CNN.

Cursa în care se va decide titlul de campion mondial este programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Ea va putea fi urmărită la TV pe Antena 1. Absolut toate sesiunile vor fi disponibile și pe platforma AntenaPlay.

MP de la Abu Dhabi se vede și pe F1 TV

Pasionații de Formula 1 pot urmări toate cursele, inclusiv pe cea de la Abu Dhabi și pe F1 TV, platforma oficială a competiției. Ea oferă trei tipuri de abonament: TV Access, TV Pro și TV Premium.

Cu TV Access, abonament cu un preț de 30 de euro anual, cursele nu pot fi urmărite în timp real, ci doar reluări disponibile ulterior. Pe deasupra, timingul și elemente de telemetrie, date despre uzarea pneurilor și alte astfel de detalii tehnice.

TV Pro, abonamentul care permite și urmărirea sesiunilor în timp real, costă 75 de euro anual. Pentru Varianta Premium, care oferă și rezoluțiile 4K UHD/HDR și posibilitatea de a urmări pe maximum 6 dispozitive simultan, prețul urcă la 100 de euro pe an.