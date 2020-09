Cine transmite la tv meciul Backa Topola – FCSB din turul II preliminar din Europa League! Surpriză pentru fani

În această săptămână sunt programate partidele din cadrul turului 2 preliminar al Europa League. Reprezentantele României rămase în cursă în această fază (CFR Cluj e deja în turul 3 preliminar al aceleiași competiții), FCSB și Botoșani au în față obstacole din fosta Iugoslavie.

În timp ce moldovenii primesc vizita campioanei Macedoniei, Skendija, realocată în Europa League după ce a fost eliminată ca și Clujul din Champions League, FCSB merge în Serbia, pentru confruntarea cu un nume insolit la nivel european, Backa Topola.

La prima vedere un adversar fără experiența acestor tipuri de meciuri, mai ales că acum se dispută un singur joc până în play-off, însă faptul că provine din școala fotbalului sârb, cu care mereu am avut probleme, pune serios în gardă.

Backa Topola – FCSB Live stream la Look Plus

Meciul Backa Topola – FCSB are loc joi, 17 septembrie, cu începere de la ora 22:00 și va putea fi vizionat în România în exclusivitate pe canalul Look Plus. De asemeni, îl veți putea urmări în format LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.RO.

FCSB este favorită, cu o cotă de 1,85, însă este clar că nu va fi deloc o plimbare în parc pentru bucureșteni, care arată destule slăbiciuni după ce primele trei meciuri, două în campionat și unul în Europa League se încheiaseră cu victorii identice: 3-0.

Eșecul suferit chiar înainte de această deplasare europeană, pe terenul Voluntariului, a stricat atmosfera de la echipă și a arătat că există în plan defensiv destule lucruri care nu funcționează cum trebuie, cel puțin la acest moment.

FCSB, liniștită pe piața transferurilor în această vară

Ca în fiecare an FCSB are ca obiectiv intrarea în grupele Europa League, motiv pentru care obișnuia să aibă o campanie de achiziții mai consistentă valoric, însă în acest sezon Gigi Becali a decis să oprească rezervorul financiar și s-a mulțumit cu transferuri modeste, ceea ce face și mai greu de atins ținta propusă.

Degeaba antrenorul Toni Petrea a subliniat în repetate rânduri în declarațiile sale necesitatea întăririi lotului cu doi-trei jucători cu experiență pentru că nimic nu s-a întâmplat și FCSB va fi nevoită să atace Europa, tur cu tur, dacă se va califica, cu actualul lot.

FCSB va miza din nou pe forța tandemului Florinel Coman-Denis Mann, care s-a remarcat și în recentele succese ale echipelor naționale și încă se așteaptă ca Sergiu Buș să își dovedească aptitudinile de finalizator de clasă în fața porții adverse.

