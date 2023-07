Cine transmite la TV meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB din preliminariile Conference League!

Mai exact, Antena 1 a obținut drepturile TV pentru acest meci, programat miercuri, 26 iulie, de la ora 20:30. Așadar, aventura europeană a celor de la FCSB va începe pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, vicecampioana Bulgariei. Manșa retur este programată joi, 3 august, de la ora 20:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București.

Cine transmite la TV meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB

Alături de FCSB mai reprezintă România în Conference League și CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe, însă pentru moment doar meciul bucureștenilor a fost achiziționat de o televiziune din România pentru a fi transmis. Echipa patronată de Gigi Becali este văzută drept favorită certă la calificare, cu o cotă de aproximativ 1.50, în timp ce bulgarii pornesc cu a doua șansă cu o cotă de 2.70.

e că vor juca fără spectatori partida de pe teren propriu cu CSKA 1948. Asta, după ce UEFA a considerat că suporterii români au dat dovadă de comportament rasist în meciul cu West Ham, scor 0-3, partidă disputată pe 3 noiembrie 2022 în grupele Conference League. Bucureștenii au primit atunci și o amendă de 25.000 de euro din partea UEFA, echipa lui Gigi Becali fiind considerată recidivistă.

”FCSB – West Ham, 3 noiembrie, Conference League. Se amendează clubul FCSB cu suma de 20.000 de euro şi i se ordonă să joace următorul meci din competiţiile UEFA, din calitate de echipă gazdă, cu porţile închise, ca urmare a comportamentului rasist al suporterilor săi. Se amendează clubul FCSB cu 5000 de euro pentru încălcarea protocolului UEFA de revenire la joc. Se avertizează clubul pentru încălcarea obligaţiilor sale media, cu o zi înainte de meci”, transmitea UEFA în 2022.

despre adversara echipei sale din Conference League, însă are încredere în MM Stoica, cel care i-a transmis că adversarul e facil. ”Mi-a zis Meme că e echipa ușoară de trecut. În rest, nu cunosc echipele străine, nu mă interesează. Grupele, banul! Suporterii vor performanță. Banul aduce performanță”, declara Gigi Becali în urmă cu mai multe săptămâni.

Dumitru Dragomir a dezvăluit în urmă cu 24 de ore, în direct la MAXProfețiile lui Mitică, faptul că Gigi Becali s-a săturat ca echipa sa să se plimbe de pe un stadion pe altul, astfel că Gigi Becali ar fi decis să-și construiască propriul stadion, cu 25.000 de locuri. ”Are așa ceva în plan. Îți dau în premieră asta. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. Ai fost să o vezi? E la nivel de Real Madrid. Peste Barcelona!

El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pământul ăla și nu l-a dat că vrea să își facă stadion. De 20-25 de mii de euro. A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an de zile. Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

Între timp, rămâne de văzut cum se va împăca FCSB cu arena din Ghencea, acolo unde sunt șanse mari să se dispute meciul cu Dinamo. Dacă totul va fi în regulă pentru bucureșteni, nu ar fi exclus ca și Ghencea să redevină casa celor de la FCSB, în ciuda opoziției fanilor de la Peluza Sud sau a juristului CSA Steaua, Florin Talpan.

”Să fie stadion și să stea gol? Să nu dai voie celei mai populare echipe din țară să joace acolo? Înseamnă că politicul nu mai are forță deloc, nu mai are forță ministrul, prim-ministrul nu mai are nicio forță”, a comentat Dumitru Dragomir această situație. Momentan, Gigi Becali a acceptat să plătească o garanție de 750.000 de euro celor de la CSA Steaua, în cazul în care gazonul va fi deteriorat de meciul FCSB – Dinamo. Totul, pentru ca echipa sa să se întoarcă în Ghencea, stadion de unde a fost alungată în urmă cu mulți ani.