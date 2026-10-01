Sport

Cine transmite la TV meciul Polonia – România din Liga Națiunilor

Cine transmite la TV partida Polonia - România, a treia pentru ”tricolori” din această ediție a Ligii Națiunilor. Întâlnirea este una decisivă pentru naționala pregătită de Gică Hagi.
Traian Terzian
01.10.2026 | 06:10
Cine transmite la TV meciul Polonia Romania din Liga Natiunilor
SPECIAL FANATIK
Cine transmite la TV jocul Polonia - România, din Liga Națiunilor. Sursă foto: colaj Fanatik
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După eșecurile cu Suedia (1-2) și Bosnia Herțegovina (2-4), duelul cu Polonia este unul capital pentru naționala României. Orice pas greșit făcut de băieții noștri înseamnă ieșirea din lupta pentru primele două poziții ale grupei.

Polonia – România, din Liga Națiunilor, se vede la TV

Drepturile de televizare al meciurilor naționalei României în actuala ediție a Ligii Națiunilor și din viitoarele preliminarii pentru EURO 2028 au fost achiziționate de Intact Media Group. Astfel, la fel ca și precedentele jocuri, partida din Polonia va fi transmisă în direct de postul Antena 1.

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Întâlnirea programată vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, la Varșovia, va putea fi urmărită și în mediul online. Mai marii trustului Intact au hotărât că pe lângă transmisia TV, jocurile tricolorilor” să se vadă și pe platforma AntenaPlay.

Înaintea acestui joc, România se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, fără niciun punct, în timp ce Polonia se află cu o treaptă mai sus, după ce a acumulat un singur punct în primele două meciuri.

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Veste bună pentru Hagi înaintea partidei cu Polonia

Atmosfera în sânul primei reprezentative a României este una apăsătoare după înfrângerile cu Suedia și Bosnia Herțegovina. Mai ales că au curs criticile la adresa lui Gică Hagi, dar mai ales a jucătorilor.

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Selecționerul vrea să spele rușinea la întâlnirea cu Polonia și a primit o veste importantă. Lăsat în afara lotului la jocul cu Bosnia Herțegovina și cu probleme medicale, Dennis Man s-a antrenat normal alături de restul lotului și pare să fie apt.

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După ce a remizat acasă cu Bosnia Herțegovina (0-0), reprezentativa Poloniei a pierdut clar în Suedia (1-3). Rezultatele modeste, dar mai ales jocul sub așteptări au încins spiritele în tabăra ”leșilor”, iar selecționerul Jan Urban este în pericol să fie demis.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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