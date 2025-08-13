Cine transmite la TV meciul PSG – Tottenham, din Supercupa Europei. Câți bani primesc de la UEFA cele două combatante

Partida care le va aduce față în față pe PSG și Tottenham în Supercupa Europei se va disputa miercuri, 13 august, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine, și va putea fi urmărită fără probleme la TV.

PSG – Tottenham, din Supercupa Europei, se vede la TV

Fanii fotbalului pot răsufla ușurați, vacanța s-a încheiat și un nou sezon european bate la ușă. Stagiunea 2025-2026 este deschisă cu duelul dintre PSG, câștigătoarea Champions League, și Tottenham Hotspur, învingătoarea din Europa League.

Jocul programat la Udine va putea fi urmărit și la TV de fanii sportului rege din țara noastră. Marele duel pentru primul trofeu al noului sezon va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Premiile nu sunt deloc unele care să atragă în mod special doi coloși precum PSG și Tottenham. Câștigătoarea trofeului va fi recompensată de UEFA cu suma de 5 milioane de euro, în timp ce pierzătoarea va încasa 4 milioane de euro.

Întâlnirea din Supercupa Europei va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia, avându-l la centru pe Joao Pinheiro. Acesta va fi ajutat de asistenții Bruno Jesus și Luciano Maia, iar arbitru de rezervă a fost delegat azerul Elchin Masiyev. În camera VAR se vor afla portughezii Tiago Martins și Fabio Oliveira Melo, plus olandezul Pol van Boekel.

Drăgușin, indisponibil pentru Supercupa Europei

PSG este văzută ca mare favorită în duelul cu Tottenham din Supercupa Europei, însă după ce antrenorul Luis Enrique l-a scos din lot pe portarul Gianluigi Donnarumma și a anunțat că nu mai are nevoie de el.

De partea cealaltă, englezii au schimbat managerul în această vară și . Iar surprizele nu s-au oprit aici și , care urmează să ajungă în MLS la Los Angeles FC.

Accidentat într-un meci de Europa League disputat la începutul anului, fundașul român Radu Drăgușin este indisponibil pentru Supercupa Europei. pentru jucătorul lui Spurs este prevăzută pentru luna decembrie.