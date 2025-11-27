Cine transmite la TV meciul România – Croaţia, debutul „tricolorelor” la Campionatul Mondial de handbal feminin

ADVERTISEMENT

Naţionala României joacă împotriva Croaţiei, în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” fac parte din cea mai echilibrată grupă, unde mai sunt Japonia şi Danemarca.

Două posturi tv transmit România – Croaţia

Debutul „tricolorelor” are loc joi, de la ora 19:00, la Rotterdam. România – Croaţia de la CM de handbal feminin va putea fi urmărit în direct pe posturile Digisport 2 şi Prima Sport 2.

ADVERTISEMENT

din grupa preliminară pe 29 noiembrie (Japonia) şi 1 decembrie (Danemarca). Se califică primele trei clasate în grupele principale, ultima fiind trimisă în Cupa Preşedintelui, turneul de consolare al echipelor eliminate devreme.

Pro TV preia transmisiunea turneelor finale din 2026

Este ultimul turneu final de handbal care este transmis de Digisport şi Primasport. Începând cu anul 2026, , care urmează să transmită 12 turnee finale consecutiv la masculin şi feminin până în 2031.

ADVERTISEMENT

Primul turneu final pe care îl va transmite postul din Pache Protopopescu va fi chiar Campionatul European masculin din luna ianuarie. În finalul anului viitor, România va fi una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin.

ADVERTISEMENT

România speră la un parcurs cât mai lung la această ediţie a Campionatelor Mondiale, obiectivul fiind de intrare în top 10, pentru prima dată din 2015 încoace. La ultima ediţie, „tricolorele” au încheiat pe 12.