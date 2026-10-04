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Cine transmite la TV meciul România – Suedia din Liga Națiunilor

Cine transmite la TV partida România - Suedia, a patra pentru ”tricolori” din această ediție a Ligii Națiunilor. Pentru naționala lui Gică Hagi este un joc de moral după trei înfrângeri consecutive.
Traian Terzian
04.10.2026 | 18:12
Cine transmite la TV meciul Romania Suedia din Liga Natiunilor
SPECIAL FANATIK
Cine transmite la TV jocul România - Suedia, din Liga Națiunilor. Sursă foto: colaj Fanatik
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Cine transmite la TV România – Suedia. După eșecurile înregistrate în startul noii ediții a Ligii Națiunilor, duelul de pe Arena Națională este unul în care ”tricolorii” trebuie să arate că există viitor. Gică Hagi va trebui să găsească modalitatea prin care să-i capaciteze pe jucători, care sunt cu moralul la pământ.

România – Suedia, din Liga Națiunilor, se vede la TV

La fel ca și în precedentele jocuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor, suporterii vor putea urmări evoluția echipei lui Gică Hagi. Drepturile de televizare ale întâlnirilor naționalei sunt deținute de Intact Media Group.

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Astfel, duelul cu Suedia, programat luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, va putea fi urmărit în direct pe postul Antena 1, dar și în mediul online. Șefii trustului Intact au hotărât că pe lângă transmisia TV, meciurile naționalei să se vadă și pe platforma AntenaPlay.

Înaintea acestui joc, România se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, fără niciun punct și cu un golaveraj halucinant: 3-12. Suedia nu a pierdut niciunul dintre primele trei jocuri și este lider cu 7 puncte.

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Probleme de lot pentru ambii selecționeri

Gică Hagi a pierdut o serie de jucători importanți pentru partida cu Suedia. Fundașii centrali Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, în timp ce atacantul Daniel Bîrligea a acuzat probleme medicale și a părăsit lotul.

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Dacă la nivelul apărătorilor se mai găsesc soluții, selecționerul are o mare problemă pentru linia ofensivă. Rămas fără niciun vârf clasic, Hagi va fi nevoit să improvizeze. Cel mai probabil, el va alege să înceapă în acea poziție cu Florin Tănase.

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Nici suedezii nu stau mai bine la acest capitol, nu mai puțin de opt jucători au părăsit deja lotul, unii după ce s-au ales cu un virus puternic, alții accidentați. Pentru a acoperi aceste goluri, selecționerul Graham Potter i-a chemat de urgență pe Victor Eriksson, Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin și Ken Sema.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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