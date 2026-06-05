Sport

Cine transmite la TV meciul România – Țara Galilor

Naționala României bifează sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45, al doilea meci amical sub comanda lui Gică Hagi. Cine transmite, de fapt, partida din Ghencea contra Țării Galilor.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 10:15
Cine transmite la TV meciul Romania Tara Galilor
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Cine transmite la TV meciul amical dintre România și Țara Galilor. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala României a ratat șansa calificării la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au intrat în noua eră alături de Gică Hagi odată cu amicalul din deplasare contra Georgiei (scor 1-1). Acum, România va primi vizita naționalei Țării Galilor în Ghencea, în cel de-al doilea meci al „Regelui” din noul său mandat. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante despre această partidă.

România va juca un amical cu Țara Galilor în Ghencea

După 1-1 cu Georgia la Tbilisi, naționala României mai bifează un test în această lună, acasă, contra Țării Galilor. „Tricolorii” vor să câștige primul meci al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei în fața propriilor suporteri. Stadionul Ghencea va găzdui confruntarea, a cărei oră de start este 20:45. Pentru acest meci, selecționerul va folosi o formulă nouă de echipă, bazându-se și pe jucătorii care nu au făcut deplasarea la Tbilisi.

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Prețul biletelor pentru meciul amical România – Țara Galilor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central). Tinerii vor avea parte de o reducere: atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor. Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii.

Cine transmite, de fapt, meciul România – Țara Galilor

Dacă partida contra Georgiei a fost transmisă de către postul Antena 1, „tricolorii” revin pe Prima TV cu ocazia meciului de acasă cu Țara Galilor. Adversara noastră vine tot după o remiză cu 1-1, dar contra Ghanei. Selecționerul Craig Bellamy, fost atacant important al galezilor, vine la București sâmbătă cu jucători de la echipe importante din Premier League, precum Daniel James (Leeds), Brennan Johnson (Crystal Palace), Ethan Ampadu (Leeds) sau Ben Davies (Tottenham).

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Programul României în Nations League

După aceste jocuri amicale din iunie, naționala României revine pe marile ecrane în toamnă. „Tricolorii” vor începe vineri, 25 septembrie, campania din Nations League, acolo unde fac parte din Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Iată programul meciurilor României în această competiție:

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  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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