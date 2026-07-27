Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate

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Universitatea Craiova joacă miercuri seară una dintre cele mai importante partide ale ultimilor ani, iar returul cu Levski Sofia va putea fi urmărit de fanii olteni nu doar din România. Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, programat de la ora 20:30, are o miză uriașă pentru formația lui Filipe Coelho, care luptă pentru calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Partida a atras atenția și peste hotare, iar întâlnirea va fi transmisă și în afara granițelor.

Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia

După eșecul din în prima manșă, scor 0-1, pe stadionul „ Georgi Asparuhov ”, Universitatea Craiova are nevoie de un rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri pentru a merge mai departe în competiția europeană. Partida de miercuri seară se anunță una cu o presiune uriașă, atât pentru jucătorii lui Filipe Coelho, cât și pentru fanii care vor umple arena din Bănie. Calificarea în turul al treilea preliminar al Champions League ar reprezenta un moment important pentru clubul oltean și pentru suporterii alb-albaștri, iar vor avea posibilitatea să urmărească duelul decisiv în direct la televizor.

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Astfel, returul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia de miercuri, 25 iulie, de la ora 20:30 va fi transmis în România de două dintre cele mai importante televiziuni sportive. Digi Sport și Prima Sport vor oferi în direct confruntarea de pe „Ion Oblemenco”, una care poate aduce formația olteană mai aproape de visul calificării în grupa Ligii Campionilor.

1 gol are de recuperat Universitatea Craiova după meciul tur cu Levski

gol are de recuperat Universitatea Craiova după meciul tur cu Levski 20.30 este ora de start a partidei Universitatea Craiova – Levski Sofia

Universitatea Craiova – Levski Sofia se vede și în Portugalia

Interesul pentru duelul din Bănie depășește granițele României. În mod surprinzător, partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia va fi transmisă și în Portugalia.

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Meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost inclus în oferta pentru Canalul 11, televiziune portugheză care va transmite confruntarea a doua dintre olteni și bulgari. Duelul este considerat unul dintre cele mai interesante meciuri din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, iar prezența sa în programul postului portughez poate veni și în contextul în care .

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Cum se împart drepturile TV în preliminariile cupelor europene

În fazele preliminare ale competițiilor UEFA, cluburile au libertatea de a-și valorifica singure drepturile de transmisie. Echipele participante pot negocia direct cu televiziunile sau platformele de streaming pentru ca meciurile lor să fie disponibile pentru suporteri, inclusiv în rundele de calificare și în play-off. Situația se schimbă odată cu intrarea în faza principală a competițiilor europene. Din acel moment, drepturile de difuzare sunt gestionate de UEFA, care încheie acorduri de transmisie separat pentru fiecare piață.

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În România, partidele din faza grupelor Ligii Campionilor, Europa League și Conference League din sezonul 2026-2027 vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi de sport au asigurat drepturile pentru Europa League și Conference League până în 2031.

În ceea ce privește Champions League, schimbarea va avea loc începând cu sezonul viitor. Drepturile pentru cea mai importantă competiție intercluburi din lume au fost cumpărate de Pro TV, care va transmite meciurile exclusiv prin platforma Voyo.