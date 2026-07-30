Cine transmite la TV CFR Cluj – Alashkert și Brann – U Cluj din manșa secundă a turului 2 preliminar Conference League

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CFR Cluj și U Cluj joacă joi seară în Conference League. „Feroviarii” primesc vizita celor de la Alashkert, în timp ce „Șepcile Roșii” se deplasează la Brann. Suporterii care nu au putut fi prezenți pe stadion, dar și restul microbiștilor din România, pot urmări cele două meciuri la TV. Cine transmite cele două confruntări, de fapt.

Cine transmite la TV CFR Cluj – Alashkert

CFR Cluj, formația care a doua din SuperLiga, joacă returul cu Alashkert de la ora 21:30. Cele două echipe pleacă de la , după ce Rafael Jesus (35), respectiv Sfait (47) au marcat în partida tur. „Feroviarii” speră la o calificare în turul 3, care să le aducă bani cu care să poată ieși din

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Suporterii echipei, care nu pot ajunge pe stadion din diverse motive, precum și restul microbiștilor din România care susțin formațiile noastre în cupele europene, pot urmări meciul dintre CFR Cluj și Alashkert la TV. Cele două posturi care se vor ocupa de difuzarea meciului din Gruia sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV Brann – U Cluj

Și U Cluj va da totul pentru o calificare în turul 3 din Conference League. în meciul tur cu Brann, obținând o remiză (scor 2-2) după ce oaspeții conduceau cu două goluri. Cristiano Bergodi s-a arătat dezamăgit ulterior de eșecul cu 0-1 din campionat în fața lui Sepsi, dar tot el

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Ora de start a partidei Brann – U Cluj este 20:00, care se va disputa pe arena de 17.500 de locuri a norvegienilor. Suporterii care nu au reușit să facă deplasarea, dar și ceilalți fani ai fotbalului din România, pot urmări confruntarea la TV grație posturilor Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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FCSB, singura echipă românească care nu se vede la TV în returul din Conference League

Dacă CFR Cluj și U Cluj urmează să fie văzute la TV în România, iar Universitatea Craiova a fost deja transmisă la meciul cu Levski de miercuri seară, situația este cu totul alta în cazul celor de la FCSB. Fosta campioană a României a pierdut cu 2-3 în tur în fața lui FK Auda, într-un meci disputat pe Ghencea și difuzat atunci pe PRO TV și Voyo.

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Acum, la retur, . Motivul? Pentru această partidă s-a negociat direct cu gruparea letonă și astfel s-a ajuns la situația ca jocul să fie transmis doar în mediul online.