Cine transmite la TV meciurile de la CM 2026 din ultima etapă a fazei grupelor. Partidele se joacă de la aceeași oră

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Tensiunea atinge cote înalte la CM 2026. De miercuri, 24 iunie, până duminică, 28 iunie, se joacă ultima etapă din faza grupelor. Absolut toate meciurile vor fi transmise la TV, chiar dacă partidele din fiecare grupă se vor disputa de la aceeași oră. Soluția pe care a găsit-o Antena TV Group, trustul care deține drepturile de difuzare a turneului final din SUA, Canada și Mexic.

Cine transmite la TV meciurile din ultima etapă de la CM 2026

Prima grupă care intră în scenă este Grupa B, în care sunt programate partidele Bosnia & Herțegovina – Qatar și Elveția – Canada. Duelurile, de la Seattle, respectiv Vancouver, vor lua startul începând cu ora 22:00. La TV, Elveția – Canada va fi live pe Antena 1, în timp ce Bosnia & Herțegovina – Qatar va putea fi urmărit pe Antena 3 CNN. Ambele confruntări vor fi în direct și pe platforma de streaming a trustului, AntenaPLAY.

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Joi, 25 iunie, continuă duelurile din Grupa C, acolo unde sunt programate Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti. Meciul selecționatei „Carioca” va putea fi urmărit pe Antena 1, în timp ce Maroc – Hait se vede pe Antena 3 CNN. Bineînțeles, ambele partide vor fi difuzate și pe AntenaPLAY și vor începe la ora 01:00. Antena a stabilit și unde pot fi urmărite confruntările din Grupa A. Africa de Sud – Coreea de Sud și Cehia – Mexic se joacă joi, 25 iunie, începând cu ora 04:00. Primul va fi live pe Antena 3 CNN, iar al doilea pe Antena 1.

Programul etapei a 3-a de la CM 2026

Miercuri, 24 iunie

Grupa B

ora 22:00 Bosnia & Herțegovina – Qatar (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

ora 22:00 Elveția – Canada (Antena 1 și AntenaPLAY)

Joi, 25 iunie

Grupa C

ora 01:00 Scoția – Brazilia (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 01:00 Maroc – Haiti (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa A

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ora 04:00 Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

ora 04:00 Cehia – Mexic (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa E

ora 23:00 Ecuardor – Germania (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 23:00 Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Vineri, 26 iunie

Grupa F

ora 02:00 Japonia – Suedia (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 02:00 Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa D

ora 05:00 Turcia – SUA (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 05:00 Paraguay – Australia (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa I

ora 22:00 Norvegia – Franța (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 22:00 Senegal – Irak (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Sâmbătă, 27 iunie

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Grupa H

ora 03:00 Arabia Saudită – Capul Verde (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

ora 03:00 Spania – Uruguay (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa G

ora 06:00 Egipt – Iran (Antena 3 CNN și Antena PLAY)

ora 06:00 Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 și AntenaPLAY)

Duminică, 28 iunie

Grupa L

ora 00:00 Croația – Ghana (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

ora 00:00 Panama – Anglia (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa K

ora 02:30 Columbia – Portugalia (Antena 1 și AntenaPLAY)

ora 02:30 RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa J

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ora 05:00 Algeria – Austria (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

ora 05:00 Argentina – Iordania (Antena 1 și AntenaPLAY)

Care sunt criteriile de departajere la CM 2026

După 20 de ani, Golaverajul va fi al doilea criteriu, dacă punctajele din meciurile directe sunt egale. Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte în faza grupelor de la CM 2026, se va apela la următoarele criterii pentru a determina clasamentul:

Puncte obținute în meciurile directe Golaverajul superior în meciurile directe Număr mai mare de goluri marcate în meciurile directe Golaverajul superior în toate meciurile din grupă Număr mai mare de goluri marcate în toate meciurile din grupă Clasamentul fair-play (fiecare cartonaș galben încasat în cele trei partide înseamnă −1 punct, roșu din două galbene = −3 puncte, roșu direct = −4 puncte, galben + roșu direct = −5 puncte) Poziția în Clasamentul Mondial FIFA

Când se joacă fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial 2026

Fazele eliminatorii de la CM 2026 se vor desfășura în perioada 28 iunie – 19 iulie. Competiția începe cu 16-imile de finală, programate între 28 iunie și 3 iulie, urmate de optimile de finală, care se joacă între 3 și 7 iulie. Sferturile de finală vor avea loc în zilele de 9, 10, 11 și 12 iulie, iar semifinalele se vor disputa pe 14 și 15 iulie. Finala mică (n.r. – meciul pentru locul 3) este programată pe 18 iulie, iar marea finală a Campioantului Mondial va avea loc pe 19 iulie, la New York/New Jersey, pe stadionul MetLife Stadium. Practic, drumul spre trofeu durează 22 de zile, de la primul duel din 16-imi până la ultimul fluier al finalei.