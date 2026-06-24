Cine transmite la TV meciurile de la CM 2026 din ultima etapă a fazei grupelor. Partidele se joacă de la aceeași oră

Tensiunea atinge cote înalte la CM 2026. De miercuri, 24 iunie, până duminică, 28 iunie, se joacă ultima etapă din faza grupelor. Absolut toate meciurile vor fi transmise la TV, chiar dacă partidele din fiecare grupă se vor disputa de la aceeași oră. Soluția pe care a găsit-o Antena TV Group, trustul care deține drepturile de difuzare a turneului final din SUA, Canada și Mexic.
De miercuri începe etapa a 3-a din faza grupelor de la CM 2026. Prima grupă care intră în scenă este Grupa B, în care sunt programate partidele Bosnia & Herțegovina – Qatar și Elveția – Canada. Duelurile, de la Seattle, respectiv Vancouver, vor lua startul începând cu ora 22:00. La TV, Elveția – Canada va fi live pe Antena 1, în timp ce Bosnia & Herțegovina – Qatar va putea fi urmărit pe Antena 3 CNN. Ambele confruntări vor fi în direct și pe platforma de streaming a trustului, AntenaPLAY.
Joi, 25 iunie, continuă duelurile din Grupa C, acolo unde sunt programate Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti. Meciul selecționatei „Carioca” va putea fi urmărit pe Antena 1, în timp ce Maroc – Hait se vede pe Antena 3 CNN. Bineînțeles, ambele partide vor fi difuzate și pe AntenaPLAY și vor începe la ora 01:00. Antena a stabilit și unde pot fi urmărite confruntările din Grupa A. Africa de Sud – Coreea de Sud și Cehia – Mexic se joacă joi, 25 iunie, începând cu ora 04:00. Primul va fi live pe Antena 3 CNN, iar al doilea pe Antena 1.
Miercuri, 24 iunie
Grupa B
Joi, 25 iunie
Grupa C
Grupa A
Grupa E
Vineri, 26 iunie
Grupa F
Grupa D
Grupa I
Sâmbătă, 27 iunie
Grupa H
Grupa G
Duminică, 28 iunie
Grupa L
Grupa K
Grupa J
După 20 de ani, în caz de egalitate de puncte în grupă, poziția finală va fi decisă de rezultatul meciului direct. Golaverajul va fi al doilea criteriu, dacă punctajele din meciurile directe sunt egale. Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte în faza grupelor de la CM 2026, se va apela la următoarele criterii pentru a determina clasamentul:
Fazele eliminatorii de la CM 2026 se vor desfășura în perioada 28 iunie – 19 iulie. Competiția începe cu 16-imile de finală, programate între 28 iunie și 3 iulie, urmate de optimile de finală, care se joacă între 3 și 7 iulie. Sferturile de finală vor avea loc în zilele de 9, 10, 11 și 12 iulie, iar semifinalele se vor disputa pe 14 și 15 iulie. Finala mică (n.r. – meciul pentru locul 3) este programată pe 18 iulie, iar marea finală a Campioantului Mondial va avea loc pe 19 iulie, la New York/New Jersey, pe stadionul MetLife Stadium. Practic, drumul spre trofeu durează 22 de zile, de la primul duel din 16-imi până la ultimul fluier al finalei.