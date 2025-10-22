Sport

Cine transmite la TV FCSB – Bologna și Universitatea Craiova – Noah, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport

Ziua de joi, 23 octombrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele FCSB - Bologna și Universitatea Craiova - Noah.
Cristian Măciucă
22.10.2025 | 13:42
Cine transmite la TV FCSB Bologna si Universitatea Craiova Noah pe ce posturi poti sa vezi meciurile Zi plina pe canalele de sport
Cine transmite la TV meciurile FCSB – Bologna și Universitatea Crahiva - Noah. Zi plină pe canalele de sport. FOTO: Fanatik
Meciul FCSB – Bologna contează pentru etapa a 3-a din grupa principală de Europa League, în timp ce partida Universitatea Craiova Noah face parte din runda a 2-a a grupei de Conference League. Ambele se vor vedea în direct la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

FCSB – Bologna și Universitatea Craiova – Noah se văd la TV

După cum bine știți, începând cu faza grupelor din competițiile europene meciurile au început să fie transmise în direct de televiziunile care au achiziționat drepturile de televizare de la UEFA. A dispărut așadar regula din preliminarii când echipa care era gazdă putea să cedeze imaginile cui dorea.

Astfel, duelul dintre FCSB și gruparea din Italia, Bologna, programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională, se va putea vedea în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României este în căutarea unei noi victorii în Europa League, după succesul la limită de pe terenul lui Go Ahead Eagles și înfrângerea cu Young Boys, scor 0-2. În cazul în care va strânge 6 puncte, campioana României ar lua din nou o opțiune serioasă la calificarea în „primăvara europeană”.

Mihai Rotaru a plătit primele jucătorilor de la Craiova

Universitatea Craiova joacă în premieră în grupele unei competiții europene. În runda inaugurală, echipa lui Mirel Rădoi a debutat cu stângul. A pierdut cu 0-2 pe terenul polonezilor de la Rakow. Mihai Rotaru s-a ținut însă de promisiune și le-a plătit oltenilor primele de calificare, chiar înaintea meciului cu Noah. Universitatea Craiova – Noah va putea fi urmărit în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00. 

„Da, le-am dat prime. Sunt prime conform contractului. Așa este normal, să se plătească. Media a fost undeva la 15.000 de euro de jucător. Noi nu am avut niciodată probleme cu plătitul banilor și sper să nu avem vreodată”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Interes scăzut din partea fanilor FCSB. Câte bilete s-au vândut cu Bologna

Din cauza rezultatelor proaste din campionat, acolo unde FCSB e pe locul 13, cu 13 puncte, fanii nu au luat cu asalt biletele pentru meciul cu Bologna. Campioana României va avea parte de un stadion doar pe jumătate plin la meciul din etapa a 3-a a Ligii Campionilor.

Gigi Mustață a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că până marți, 21 octombrie, se vânduseră doar 23.000 de bilete la meciul FCSB – Bologna. 

„Gândiți-vă că săptămâna trecută, erau vândute 20.000 de bilete pentru joi. Și ne gândeam că după un rezultat bun cu Metaloglobus vom fi 30.000 sau peste 30.000. S-au vândut doar 23.000 de bilete”, a dezvăluit Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

5,30 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Bologna din Europa League
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
