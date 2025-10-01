Cine transmite la TV meciurile FCSB – Young Boys și Rakow – Universitatea Craiova. Zi plină pe canalele de sport

Întâlnirea FCSB – Young Boys Berna contează pentru etapa a 2-a a grupei de Europa League, în timp ce jocul Rakow – Universitatea Craiova face parte din runda inaugurală a grupei din Conference League. Ambele se vor vedea la TV.

FCSB – Young Boys și Rakow – Universitatea Craiova se văd la TV

După cum bine știți, începând cu faza grupelor din competițiile europene meciurile sunt transmise în direct de televiziunile care au achiziționat drepturile de televizare de la UEFA și nu mai este valabilă regula din tururile preliminare în care echipa gazdă putea să cedeze imaginile cui dorea.

Astfel, duelul dintre FCSB și formația elvețiană Young Boys Berna, programat joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională, se va putea vedea în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României este în căutarea unei noi victorii în Europa League, după , iar în cazul în care va face 6 puncte ar lua o opțiune serioasă la calificarea în fazele eliminatorii.

Revenire importantă pentru Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova își începe aventura în grupa de Conference League cu o întâlnire în deplasare cu Rakow Czestochowa, formație care își joacă meciurile de acasă din cupele europene pe ArcelorMittal Park din Sosnowiec.

La fel ca și campioana FCSB, jocul oltenilor din prima etapă a grupei celei de-a treia competiții europene se va putea vedea pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Duelul este programat tot joi, 2 octombrie, dar de la ora 22:00.

Antrenorul Mirel Rădoi a primit o veste importantă înaintea partidei din Polonia. Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că . Ucraineanul se antrenează cu echipa și Rădoi va decide dacă îl va folosi titular.

Se golește infirmeria la FCSB

Mai mulți jucători importanți de la FCSB au absentat din cauza accidentărilor în ultima perioadă, dar tehnicianul Elias Charalambous a primit o veste bună pentru duelul cu Young Boys Berna.

Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul decât era de așteptat și va fi în lot. Veteranul este o opțiune pentru banda dreaptă a apărării, de unde lipsește și Ionuț Cercel, iar unde Mihai Toma nu a dat randamentul scontat.

O altă veste excelentă este , după accidentarea suferită în urmă cu trei săptămâni la echipa națională. Acesta nu este la 100% și ar putea să intre doar pe finalul întâlnirii cu formația elvețiană.