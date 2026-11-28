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Doar o săptămână ne mai desparte de startul Campionatului European de handbal feminin, care se va organiza pe teritoriul a 5 țări, inclusiv România. Două orașe de la noi din țară vor găzdui meciuri: Cluj-Napoca și Oradea. Naționala României va juca toate meciurile la Cluj-Napoca, pe BT Arena, iar drepturile de televizare sunt deținute de trustul Pro.

Pe ce program TV se pot urmări meciurile României de la EURO 2026

Primele meciuri de la Campionatul European de handbal feminin au loc pe 3 decembrie, însă România intră în luptă pe data de 4 decembrie, atunci când va întâlni Norvegia. Din grupa preliminară a „tricolorelor” mai fac parte Macedonia de Nord și Elveția, iar toate cele trei meciuri ale vor fi disputate pe

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Bineînțeles, meciurile se vor putea vedea și la TV, iar trustul Pro, care deține drepturile de televizare, a anunțat că meciurile vor fi transmise în direct pe postul Pro Arena. Iubitorii de handbal pot urmări și celelalte partide, însă doar în mediul online, pe platforma VOYO. Programul meciurilor naționalei României arată în felul următor:

Norvegia – România » vineri, 4 decembrie, ora 21:00

România – Macedonia de Nord » duminică, 6 decembrie, ora 18:30

Elveția – România » marți, 8 decembrie, ora 18:30

În ce alte țări se mai joacă meciurile de la EURO 2026

Pentru prima dată în istoria Campionatelor Europene de handbal feminin, competiția se va desfășura pe teritoriul a 5 țări. România este una dintre ele, iar celelalte patru sunt Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. 24 de participante au fost repartizate în 6 grupe preliminare, din care se vor califica în grupa principală primele două echipe din fiecare grupă. Dacă România va trece mai departe, meciurile din grupa principală le va disputa tot pe BT Arena.

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România este singura țară care va organiza meciuri în două orașe. Meciurile din grupa României se dispută la Cluj-Napoca, pe BT Arena, în timp ce meciurile din Grupa A, din care fac parte Ungaria, Muntenegru, Slovenia și Islanda se vor juca la Oradea. Final Four-ul se mută în Polonia, pe Spodek Arena din Katowice. Cele mai bune naționale de la ediția precedentă au fost Norvegia, campioana en-titre, urmată de Danemarca, vicecampioana europeană, și Ungaria.