Cine transmite la TV meciurile României U21 cu Finlanda și Spania din preliminariile EURO 2027. Decizia care i-a scandalizat pe fani

ADVERTISEMENT

Suporterii României U21 nu vor putea urmări la TV decât unul dintre cele două meciuri din preliminariile EURO 2027. Pentru celălalt vor fi nevoiți să plătească dacă vor dori să urmărească evoluția ”tricolorilor”.

O partidă a României U21 din preliminariile EURO 2027 nu e transmisă la TV

Prima partidă din luna noiembrie a reprezentativei lui Costin Curelea va avea loc vineri, 14 noiembrie, împotriva Finlandei. Întâlnirea se va juca pe stadionul Veritas din Turku și va începe la ora 17:00. Din păcate, jocul nu va putea fi urmărit la TV.

ADVERTISEMENT

Drepturile de televizare au fost achiziționate de Pro TV, iar șefii postului din Pache Protopopescu au decis ca duelul să fie transmis doar pe Voyo. Astfel, cei care doresc să vadă la lucru naționala de tineret vor trebui să-și facă abonament la platforma de streaming.

Cei care vor dori să-și facă abonament în perioada 7-17 noiembrie, vor beneficia de reduceri semnificative. Astfel, abonamentul pentru 4 luni este la jumătate de preț, la fel ca și cel pe un an de zile. Practic, doritorii vor trebui să plătească echivalentul a 2,42 euro pe lună.

ADVERTISEMENT

Vestea nu a fost primită foarte bine de fanii naționalei U21, care au lăsat comentarii acide pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Spania se va vedea și la TV

În schimb, partida România U21 – Spania U21, programată marți, 18 noiembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, se va vedea și la televizor, deși drepturile au fost achiziționate tot de Pro TV.

Mai marii trustului din Pache Protopopescu au hotărât ca acest joc să fie difuzat atât pe platforma de streaming Voyo, cât și pe postul Pro Arena. În plus, întâlnirea va fi disponibilă și pe www.frf.tv, dar doar pentru românii din afara țării.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii septembrie, Pro TV a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal și din campania de calificare la EURO 2027.

Voyo, numeroase probleme în cupele europene

În startul acestui sezon, Voyo a transmis mai multe partide jucate de FCSB în tururile preliminare din cupele europene și a avut mari probleme spre disperarea fanilor care voiau să vadă la lucru campioana României.

La întâlnirea din deplasare cu Drita, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, și iubitorii fotbalului au ratat golul marcat de Juri Cisotti încă din primul minut. În disperare de cauză, jocul a fost mutat de urgență pe postul Pro Arena.

Apoi, la duelul din Scoția cu Aberdeen, din manșa tur a play-off-ului de Europa League, fanii , au acuzat calitatea slabă a imaginii din timpul transmisiei și au precizat că există un decalaj de 10 secunde între imagine și comentariu.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda și Spania

Selecționerul Costin Curelea a anunțat un i pentru duelurile cu Finlanda și Spania. Din păcate, Răzvan Pașcalău (CS Dinamo) și Adrian Frănculescu (Steaua) s-au accidentat și în locul lor au fost convocați Ionuț Pop (Concordia Chiajna) și Rafael Munteanu (Farul).

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Rafael Munteanu (Farul)

(Universitatea Cluj), (Real Betis | Spania), (Farul) Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia), Mark Țuțu (UTA), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Mario Tudose (FC Argeș), Ștefan Duțu (Farul), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna)

(Vitoria Guimaraes | Portugalia), (UTA), (AC Milan | Italia), (FC Argeș), (Farul), (Petrolul), (FC Hermannstadt), (Concordia Chiajna) Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

(Dinamo), (CFR Cluj), (Dinamo), (Rapid), (Petrolul), (Universitatea Craiova), (Universitatea Cluj), (Rapid), (Sevilla FC | Spania), (Hellas Verona | Italia) Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj)

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0

14 noiembrie 2025, ora 17:00: Finlanda – România

18 noiembrie 2025, ora 19:00: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

Clasament Grupa A