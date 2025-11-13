Cine transmite la TV meciurile României U21 cu Finlanda și Spania din preliminariile EURO 2027. Decizia care i-a scandalizat pe fani

Suporterii României U21 nu vor putea urmări la TV decât unul dintre cele două meciuri din preliminariile EURO 2027. Pentru celălalt vor fi nevoiți să plătească dacă vor dori să urmărească evoluția ”tricolorilor”.
Prima partidă din luna noiembrie a reprezentativei lui Costin Curelea va avea loc vineri, 14 noiembrie, împotriva Finlandei. Întâlnirea se va juca pe stadionul Veritas din Turku și va începe la ora 17:00. Din păcate, jocul nu va putea fi urmărit la TV.
Drepturile de televizare au fost achiziționate de Pro TV, iar șefii postului din Pache Protopopescu au decis ca duelul să fie transmis doar pe Voyo. Astfel, cei care doresc să vadă la lucru naționala de tineret vor trebui să-și facă abonament la platforma de streaming.
Cei care vor dori să-și facă abonament în perioada 7-17 noiembrie, vor beneficia de reduceri semnificative. Astfel, abonamentul pentru 4 luni este la jumătate de preț, la fel ca și cel pe un an de zile. Practic, doritorii vor trebui să plătească echivalentul a 2,42 euro pe lună.
Vestea nu a fost primită foarte bine de fanii naționalei U21, care au lăsat comentarii acide pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României.
În schimb, partida România U21 – Spania U21, programată marți, 18 noiembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, se va vedea și la televizor, deși drepturile au fost achiziționate tot de Pro TV.
Mai marii trustului din Pache Protopopescu au hotărât ca acest joc să fie difuzat atât pe platforma de streaming Voyo, cât și pe postul Pro Arena. În plus, întâlnirea va fi disponibilă și pe www.frf.tv, dar doar pentru românii din afara țării.
La începutul lunii septembrie, Pro TV a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal și a achiziționat drepturile de televizare ale meciurilor naționalei U21 a României din campania de calificare la EURO 2027.
În startul acestui sezon, Voyo a transmis mai multe partide jucate de FCSB în tururile preliminare din cupele europene și a avut mari probleme spre disperarea fanilor care voiau să vadă la lucru campioana României.
La întâlnirea din deplasare cu Drita, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, platforma de streaming a căzut încă din start și iubitorii fotbalului au ratat golul marcat de Juri Cisotti încă din primul minut. În disperare de cauză, jocul a fost mutat de urgență pe postul Pro Arena.
Apoi, la duelul din Scoția cu Aberdeen, din manșa tur a play-off-ului de Europa League, fanii s-au plâns de faptul că stream-ul se întrerupe la fiecare 60 de secunde, au acuzat calitatea slabă a imaginii din timpul transmisiei și au precizat că există un decalaj de 10 secunde între imagine și comentariu.
Selecționerul Costin Curelea a anunțat un lot format din 23 de jucători pentru duelurile cu Finlanda și Spania. Din păcate, Răzvan Pașcalău (CS Dinamo) și Adrian Frănculescu (Steaua) s-au accidentat și în locul lor au fost convocați Ionuț Pop (Concordia Chiajna) și Rafael Munteanu (Farul).