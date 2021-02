Cine transmite la TV meciurile Simonei Halep la Australian Open 2021

Simona Halep va debuta luni, de la ora 10:00, la Australian Open 2021. O va înfrunta în turul 1 pe Lizette Cabrera, din Australia, locul 140 în clasamentul WTA. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport.

Toate partidele pe care Simona Halep le va disputa la această ediţie a Australian Open vor fi transmise în direct de Eurosport, postul care deţine drepturile TV pentru toate turneele de Grand Slam.

Simona Halep – Lizette Cabrera deschide sesiunea a doua a primei zile de la Australian Open 2021. Cele două jucătoare vor fi faţă în faţă pentru prima dată în carieră. Poate singurul aspect care îi dă motiv de îngrijorare Simonei Halep, care porneşte ca mare favorită.

Lizette Cabrera nu are nicio victorie pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, iar la această ediţie a primit accesul în turul 1 datorită unui wild-card primit de la organizatori. Este la a şasea prezenţă pe tabloul principal al unui turneu major.

“Nu o știu pe Lizette Cabrera, nu am mai jucat împotriva ei până acum. Nu am foarte multe date despre cum lovește mingea. Am văzut niște meciuri pe Internet. Mereu este o provocare în prima rundă, mă voi antrena și voi încerca să fiu pregătită”, a declarat Simona Halep.

În afara Simonei Halep, alte patru jucătoare din România sunt programate să joace în prima zi de concurs la Australian Open. Pe Eurosport vor fi imagini de la toate aceste partide. Iată programul complet.

Irina Begu (79 WTA) – Nina Stojanovic (100 WTA) – ora 2:00

Sorana Cîrstea (72 WTA) – Patricia Țig (56 WTA) – nu înainte de ora 7:00

Mihaelea Buzărnescu (138 WTA) – Bianca Andreescu (8 WTA) – nu înainte de ora 7:00

Simona Halep (2 WTA) – Lizette Cabrera (140 WTA) – ora 10:00

Simona Halep poate fi urmărită şi în proba de dublu la Australian Open 2021. A decis să se înscrie, în ciuda problemelor medicale pe care le-a acuzat la partida cu Ekaterina Alexandrova, din sferturile de finală de la Gippsland Trophy.

În proba de dublu, Simona Halep va juca alături de Charlotte Kempenaers-Pocz, din Australia, o jucătoare de 16 ani care nu are clasament încă. Le vor înfrunta pe Arina Rodionova și Storm Sanders în turul 1.

