Cine transmite la TV returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național Arena se vede și pe Voyo

Soarta calificării în faza principală Europa League se va decide joia viitoare pe Arena Națională. Cine transmite duelul dintre FCSB și Aberdeen.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 17:35
Cine transmite returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național Arena se vede și pe Voyo. Foto: SportPictures

Campioana României, FCSB, a remizat în manșa tur a dublei cu Aberdeen, 2-2, iar calificarea în faza principală a Europa League se va juca joia viitoare, pe „Național Arena”. Drepturile de transmisiune au fost deja cumpărate, iar fanii roș-albaștrilor au aflat unde vor putea vedea partida.

FCSB – Aberdeen se vede pe PRO TV și Voyo

La fel cum s-a întâmplat și în manșa tur, trustul PRO TV a achiziționat drepturile de difuzare a partidei FCSB-ului din Europa League. Meciul se va putea urmări atât la televizor, cât și pe platforma de streaming Voyo.

Concret, duelul dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League, va fi difuzat în același timp atât pe PRO TV, cât și pe Voyo. Astfel, românii vor putea urmări meciul la televizor și nu vor fi obligați să își facă un abonament separat online, cum s-a întâmplat la partida din Scoția.

„Transmis de Voyo, meciul tur a fost unul spectaculos, cu o partitură tehnico-tactică excelent pusă la punct de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Cu un joc perfect pentru a contracara „morișca” de pase a scoțienilor, FCSB a reușit să obțină un rezultat dătător de speranțe pentru partida de joi, transmisă în exclusivitate de PRO TV și Voyo”, a fost anunțul făcut de trustul PRO.

Ce l-a deranjat pe Gigi Becali înainte de meciul cu Voyo

Doar echipa gazdă poate negocia cu privire la transmisiunea partidelor din Europa League, iar FCSB a impus ca meciul cu Aberdeen să fie televizat și nu difuzat în exclusivitate pe o platformă de streaming. Au fost mari probleme în acest sezon european cu duelurile transmise doar de Voyo.

„Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la PRO TV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați”, declara Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK, înainte de meciul tur cu Aberdeen.

