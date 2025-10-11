Sport

Cine transmite la TV România – Austria. Schimbare pentru fanii echipei naționale

Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu vrea un rezultat mare duminică seară. Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări meciul România - Austria.
Alex Bodnariu
11.10.2025 | 11:15
Cine transmite la TV Romania Austria Schimbare pentru fanii echipei nationale
Unde se poate vedea la TV România - Austria. Foto: Colaj FANATIK

România – Austria e meciul care o poate duce pe naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Tricolorii nu au voie să piardă dacă vor să încheie grupa pe primele două poziții. Partida se joacă duminică, 12 octombrie, și poate fi urmărită atât la TV, pe postul Antena 1, cât și pe mai multe site-uri de streaming.

Ce program TV difuzează România – Austria

Se anunță spectacol în tribunele Arenei Naționale, însă fanii tricolorilor care aleg să rămână acasă pot urmări partida din fața televizorului. Duelul începe duminică, de la ora 21:45.

Postul TV care va difuza partida dintre România și Austria este Antena 1. Oricine are acasă un televizor și este abonat la cablu poate urmări meciul, dar și reacțiile jucătorilor după finalul celor 90 de minute de fotbal.

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul România – Austria

Meciul de pe Arena Națională dintre România și Austria nu va fi transmis doar la TV, ci și pe platforma Antena Play. Suporterii își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.

Ce aplicații transmit partida România – Austria live streaming online

Duelul dintre România și Austria este unul de mare interes pentru suporterii ambelor naționale, iar calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Antena Play.

Ce urmează pentru România după meciul cu Austria. Programul echipei naționale

Campania din luna octombrie se va încheia odată cu meciul cu Austria. Jucătorii vor reveni la cluburile lor, iar Mircea Lucescu va începe primele pregătiri pentru partidele pe care tricolorii le vor disputa în luna noiembrie.

Naționala României încă are șanse la o calificare istorică la Campionatul Mondial, însă pentru asta e nevoie de rezultate pozitive în meciurile rămase din preliminarii. După duelul cu Austria, tricolorii vor juca în deplasare cu Bosnia (15 noiembrie) și acasă cu San Marino (18 noiembrie).

Ce s-a întâmplat la ultimul meci dintre România și Austria

România și Austria s-au întâlnit în luna iunie, în faza preliminară. Partida jucată la Viena a fost pierdută de tricolori cu scorul de 1-2. Gazdele au marcat de două ori până în minutul 60, iar Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a redus din diferență pe final.

În total, în istorie, România și Austria s-au întâlnit de 8 ori. Tricolorii au câștigat doar două meciuri, cel mai recent în 2020, cu scorul de 3-2. În schimb, austriecii au 3 victorii, iar alte 3 partide s-au încheiat la egalitate.

Primul 11 al României în meciul din iunie cu Austria: Moldovan – Rațiu, Popescu, Burcă, Bancu – Man, Marin, Chiricheș, Stanciu – Bîrligea, Drăguș.

Ce ar putea schimba Mircea Lucescu față de meciul cu Moldova

Mircea Lucescu a anunțat înaintea amicalului cu Moldova că va menaja mai mulți fotbaliști importanți în vederea duelului decisiv cu Austria de duminică. Selecționerul va face, cel mai probabil, modificări importante în echipa de start.

În plus, Adrian Șut, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a fost chemat de urgență la lot, întrucât Răzvan Marin s-a accidentat. Rămâne de văzut cum va alege Mircea Lucescu să construiască primul 11 și care vor fi surprizele din echipa de start.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
