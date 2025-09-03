Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din 2025

Datorită noii competiții organizate de UEFA, Nations League, România nu a mai fost nevoită să organizeze vreun meci amical în 2025 până în acest moment. Înaintea partidei cu Cipru, Mircea Lucescu și fotbaliștii săi vor întâlni Canada într-un meci de pregătire, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00.
Deoarece are un singur meci oficial programat pentru luna septembrie, naționala României va întâlni și Canada într-un meci amical, care va putea fi văzut la TV pe Antena 1, iar online pe Antena Play.
Pentru acest meci amical, selecționerul Jesse Marsch va aduce la București jucători importanți precum Jonathan David, proaspăt transferat la Juventus, însă nu se va putea baza pe emblema echipei, Alphonso Davies.
Câteva zile mai târziu, „tricolorii” vor disputa și meciul oficial din această acțiune, contra naționalei din Cipru, echipă cu care România s-a întâlnit de trei ori în ultima perioadă și s-a impus de fiecare dată cu 3-0, 4-1 și 2-0.
Dacă România mai dorește să aibă o șansă minimă la primul loc din grupă, rezultatul din meciul cu ciprioții nu are voie să fie altul decât victorie, după ce „tricolorii” au pierdut deja în meciurile tur contra Austriei și Bosniei.
Pentru această acțiune, Mircea Lucescu s-a bazat foarte mult pe jucătorii din SuperLiga României de la FCSB și Craiova, echipe ce au reușit să se califice pe tabloul principal al competițiilor europene. Unul dintre fotbaliștii chemați de „Il Luce” este Daniel Bîrligea, care nu va mai putea onora convocarea din cauza unei accidentări suferite în meciul de campionat contra lui CFR Cluj.
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).