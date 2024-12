Cine transmite la TV România – Franța, debutul „tricolorelor” în grupa principală de la CE de handbal feminin

Naționala de handbal feminin a României s-a calificat dramatic marți seară în grupa principală de la Campionatul European din 2024, după .

România – Franța, la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2

„Tricolorele” debutează în grupa principală cu un duel împotriva Franței, care va avea loc joi seara, de la ora 19:00. Ca și partidele din faza inițială, disputa va putea fi urmărită pe două posturi TV. Prima Sport 2 și Digi Sport 2 vor transmite întâlnirea care va fi găzduită de Fonix Arena din Debrecen.

România începe grupa 1 cu zero puncte, la fel ca și Suedia și Polonia, în timp ce Franța, Muntenegru și țara gazdă, Ungaria, încep cu două puncte. După meciul cu „Les Bleues”, echipa condusă de selecționerul Florentin Pera va mai întâlni Suedia, vineri, de la ora 16:30, Ungaria, duminică, de la ora 19:00 și Polonia, marți, de la ora 16:30.

La finalul grupei, primele două clasate vor avansa în semifinale, unde vor întâlni cele mai bune echipe din grupa principală 2, din care fac parte Norvegia, Țările de Jos, Danemarca, Elveția, Germania și Slovenia.

Selecționerul Pera, reacție după succesul cu Serbia: „O victorie extrem de importantă”

La finalul meciului cu Serbia, care a adus calificarea României în grupa principală,

„Este una dintre cele mai importante victorii ale carierei mele, având în vedere că am aliniat la acest Campionat European cea mai tânără echipă a turneului, o echipă cu multe jucătoare tinere, fără experiență, o echipă în construcție.

Mă bucur nespus de mult că fetele, în ciuda tinereții, au arătat astăzi maturitate, stăpânire de sine. Nu au cedat lupta, lucru pe care l-am făcut în toate cele trei jocuri.

Am întors jocul cu Cehia de la -6 goluri, am întors Muntenegru de la -5. Am fost aproape de o victorie, dar și astăzi am întors jocul și am luptat până în ultima secundă și am obținut o victorie extrem de importantă.

Trebuie să fim realiști și obiectivi. Înainte de acest turneu puțină lume ne dădea șanse să obținem două victorii. Toată lumea zicea că n-o să obținem niciun punct în această grupă. Uitați că am obținut două victorii și am fost foarte aproape de a învinge Muntenegru” a declarat Pera, conform .