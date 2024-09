România caută să confirme startul bun din UEFA Nations League , luni, 9 septembrie, ora 21:45, în etapa a doua din Grupa C2. Duelul de pe Stadionul Steaua va putea fi urmărit în format live video pe FANATIK.RO și în direct la Prima TV.

Cine transmite la TV România – Lituania, în UEFA Nations League. Primul meci pe teren propriu pentru Mircea Lucescu de la revenire

România – Lituania este primul meci pe teren propriu pentru „tricolori” de la revenirea lui Mircea Lucescu la cârma naționalei. . România a învins-o la scor de neprezentare pe Kosovo chiar la Priștina.

ADVERTISEMENT

Cu o victorie împotriva naționalei Lituaniei, „tricolorii” își vor consolida poziția în fotoliul de lider înainte de acțiunea din luna octombrie. Duelul din Ghencea va fi transmis în direct pe Prima TV, luni, de la ora 21:45.

Deși a pierdut la debut, scor 0-1 cu Cipru, naționala lui Edgaras Jankauskas are un moral bun înainte de duelul cu România. Balticii au anunțat că .

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează România – Lituania

UEFA a trimis o brigadă de arbitri din Slovenia la meciul România – Lituania. „Centralul” meciului din Ghencea va fi experimentatul Rade Obrenovic. Arbitrul în vârstă de 34 de ani va fi ajutat de linii de către asistenții Jure Praprotnik și Grega Kordež.

În camera VAR, UEFA i-a trimis pe Alen Borošak și Nejc Kajtazovic, în timp ce arbitru de rezervă a fost delegat David Šmajc. România și Lituania s-au întâlnit și în prima ediție de UEFA Nations League în sezonul 2018/2019.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” s-au impus în cele două meciuri, scor 2-1 în deplasare și 3-0 pe teren propriu. Lituania ocupă locul 135 în clasamentul FIFA înainte de confruntarea cu România. „Tricolorii” ocupă locul 45 în ierarhia mondială.

Mircea Lucescu, înainte de România – Lituania: „Eu nu mai am emoții”

Mircea Lucescu a susținut duminică după-amiază conferința de presă premergătoare meciului cu Lituania. Antrenamentul oficial a avut loc de la ora 17:30, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

ADVERTISEMENT

„Eu nu mai am emoții. Am șansa să am la dispoziție băieți receptivi. E meritul celor care i-au crescut. Dacă am oameni educați, pot face rezultate, pentru că atunci vor fi disciplinați, se pot concentra. Asta e cel mai greu, să te concentrezi.

Jucătorii simt prezența publicului. Sper ca suporterii din țară să lase orgoliile deoparte și să susțină naționala. În fotbal, nimic nu e definitiv dobândit. Jucătorii au o carieră de 8-9 ani, trebuie să dea totul pentru ei. Cel mai greu pentru un jucător e când nu joacă. Sper ca prezența la națională să îi stimuleze”, a declarat Mircea Lucescu.