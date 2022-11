Cine transmite la tv România – Macedonia de Nord, meci decisiv pentru calificarea în grupele principale la CE de Handbal feminin

România a pierdut primele două meciuri la Campionatul European de Handbal Feminin 2022, care se desfășoară în Macedonia de Nord, Slovenia și Muntenegru. „Tricolerele” au ținut aproape în prima partidă împotriva Olandei, campioana mondială din 2019, scor 28-29. În a doua partidă, , scor 21-35 cu Franța, campioana olimpică en titre. are loc marți, 9 noiembrie, de la ora 19:00, contra Macedoniei de Nord.

Cine transmite la tv România – Macedonia de Nord, în a treia etapă a grupelor Campionatului European de Handbal Feminin

România joacă meciul decisiv pentru calificarea în grupele principale ale Campionatului European de Handbal Feminin 2022. „Tricolorele” nu au niciun punct după primele două partide, însă pot obține calificarea de pe locul 3 dacă vor obține cel puțin un egal împotriva țării gazdă, Macedonia de Nord, marți, 9 noiembrie, ora 19:00.

Meciul va fi găzduit de Sala Sporturilor Boris Trajkovski din Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Este cel mai modern complex sportiv din această țară. Partida va putea fi văzută la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

România, meci decisiv cu Macedonia de Nord pentru calificarea în grupele principale

La fel ca România, Macedonia de Nord, cu o victorie, va accede în grupele principale ale Campionatului European de Handbal. „Tricolorele”, deși au pierdut categoric împotriva Franței, au un golaveraj mai bun decât Macedonia de Nord, astfel și un egal le-ar putea califica mai departe în competiție.

Cert este faptul că oricare dintre cele două echipe se va califica va intra cu 0 puncte în grupele principale, astfel misiunea pentru accederea în fazele finale va fi dificilă. În celăltalt meci din grupa C, Olanda și Franța își dispută șefia grupei.

În cazul unei victorii, România va juca în grupele principale cu primele trei clasate din grupa D din care fac parte Muntenegru, Polonia, Germania și Spania.

Florentin Pera, resemnat după meciul cu Franța 21-35: „A fost echipa mai bună”

Florentin Pera a tras concluziile după meciul înfrângerea dureroasă cu Franța. Totuși, echipa a câștigat-o pe Diana Lixăndroiu. Handbalista în vârstă de 17 ani a marcat de 4 ori în partida cu franțuzoaicele.

„Aş vrea să felicit Franţa, a fost echipa mai bună. A jucat excelent, un meci dificil pentru noi. Echipa noastră a jucat bine în primele 20 de minute, dar apoi unele jucătoare au simţit efortul din meciul cu Ţările de Jos. Acel meci a fost foarte dificil şi nu a fost uşor să jucăm imediat.

Mă bucur pentru jucătoarele tinere şi, în special, pentru Diana Lixăndroiu, care a avut un debut excelent, cu patru goluri. Dar nu sunt fericit, în special cu defensiva. Asta a fost situaţia azi. Franţa a fost mai bună ca noi şi trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Macedonia de Nord”, a declarat Florentin Pera, la finalul meciului cu Franța.

Diana Lixăndroiu, legitimată la CSM Slatina, a vorbit la finalul partidei împotriva câștigătoarelor medaliilor olimpice. “Felicitări Franţei. Îmi pare rău că am pierdut la acest scor. Am fost obosite după meciul cu Ţările de Jos. Am făcut tot ce am putut şi nu putem decât să ne gândim la meciul viitor împotriva Macedoniei de Nord”, a spus Diana Lixăndroiu.