Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei naționale din luna octombrie

România – Moldova este ultima partidă în care Mircea Lucescu poate să-și vadă elevii înaintea întâlnirii cu Austria, pe care să obțină orice din această campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida se poate urmări la TV pe posturile Digisport 1 și Prima TV, dar și online pe diferite streaminguri live.

Ce program TV difuzează România – Moldova

Partida amicală dintre România și frații noștri de peste Prut va avea loc joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. În cazul în care vremea posomorâtă din ultima vreme te convinge să stai în casă, atunci meciul poate fi urmărit, de asemenea, la TV.

Posturile de televiziune ce vor transmite meciul dintre România și Republica Moldova vor fi Digi Sport 1 și Prima TV, programe pe care orice persoană plătitoare de cablu de televiziune le poate găsi în grila TV.

Cum pot să vadă românii din diasporă meciul România – Moldova

Pe lângă cei doi granzi care au achiziționat drepturile de televizare ale meciului, partida va mai putea fi urmărită pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, dar și pe aplicațiile aferente posturilor de televiziune Digi Sport și Prima TV

Ce aplicații transmit partida România – Moldova live streaming online

Pentru a putea urmări online, la cea mai înaltă calitate, meciul România – Moldova, suporterii își pot face conturi pe platformele de streaming ale celor două posturi de televiziune: Digi Online și Prima Play.

Ce urmează pentru România după meciul cu Moldova. Programul echipei naționale

După ce vor disputa meciul cu Moldova, „tricolorii” vor continua pregătirea pentru duelul cu adevărat important. La trei zile distanță, împotriva Austriei, care a câștigat cu 2-1 meciul tur de la Viena.

Pentru ca România să continue să spere la una dintre primele două poziții este nevoită să câștige toate meciurile până la final și să fie ajutată și de rezultatele din celelalte partide. Pe lângă partida cu Austria, România mai are meciuri de disputat cu Bosnia-Herțegovina în deplasare (15 noiembrie) și acasă cu San Marino (18 noiembrie).

Ce s-a întâmplat la ultimul meci dintre România și Moldova

România nu s-a întâlnit niciodată cu Moldova într-un meci oficial, ci doar în partide amicale, la fel ca și cea de joi seară. De-a lungul timpului, cele două națiuni au organizat 5 partide de pregătire, iar românii au obținut victoria în 4 rânduri și au făcut un egal.

Ultima dată, România și Moldova s-au întâlnit în anul 2022, când antrenorul echipei noastre era Edward Iordănescu. Cu o echipă extrem de tânără la acea vreme, România câștiga cu 5-0 prin golurile lui Denis Drăguș, Olimpiu Moruțan, Alex Cicâldău, Daniel Paraschiv și Adrian Rus.

Primul 11 al României a arătat în felul următor la acea partidă: Târnovanu – Manea, Burcă, Rus, Opruț – Olaru, T. Băluță – Moruțan, Cicâldău, Drăguș – Pușcaș. De pe bancă au intrat Ștefănescu, Sefer, Drăgușin, Paraschiv, Pantea și Păun.

De ce se joacă meciul amical dintre România și Moldova. Mircea Lucescu nu este de acord

Cu toate că pauza este destinată meciurilor din calificările pentru Campionatul Mondial, mai multe echipe dispută și meciuri amicale înainte de asta. Motivul? Mai multe grupe sunt formate din câte cinci participante, la fel ca în cazul României, ceea ce înseamnă că în fiecare etapă una dintre naționale va avea o fereastră.

Din această cauză, FIFA obligă toate echipele să își organizeze meciuri amicale în acele acțiuni când ar fi disputat un singur meci. Mircea Lucescu s-a arătat destul de deranjat de această impunere a forului european atunci când „tricolorii” au fost nevoiți să joace cu Canada înaintea meciului cu Cipru, iar România a pierdut două puncte mari în fața naționalei cipriote.