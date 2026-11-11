Cine transmite la TV România – Polonia, ultimul meci pe teren propriu din Liga Națiunilor

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Naționala României a pornit încrezătoare în noua ediție de UEFA Nations League, mai ales prin declarațiile lui Hagi, însă „Regele” s-a lovit de realitatea cruntă a fotbalului românesc. „Tricolorii” au suferit patru înfrângeri din patru meciuri în acțiunea din luna septembrie, iar acum vor mai avea de disputat alte două partide, cu Polonia și Bosnia. Elevii lui Gică Hagi mai au ca obiectiv doar evitarea ultimului loc în grupă.

Cine transmite la TV meciul România – Polonia din Liga Națiunilor

Așa cum românii deja s-au obișnuit, meciurile echipei naționale se vor putea urmări pe Antena 1. România întâlnește Polonia pe Arena Națională sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45. De asemenea, partida va putea fi urmărită și în mediul online pe platforma AntenaPlay.

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România lui Gică Hagi are nevoie de o victorie cu Polonia pentru a mai avea șanse la locul 3 al Grupei 4 din Liga B. În acest moment, „tricolorii” nu au niciun punct în clasament, iar golaverajul este dezastruos (-10). Distanța față de locul al treilea este de 4 puncte, ceea ce înseamnă că putem evita ultima poziție doar prin două victorii în ultimele două meciuri. Nici în cazul unui asemenea scenariu România nu poate fi sigură că scapă de meciul de baraj, întrucât ar avea nevoie ca Polonia lui Lewandowski să se încurce și în ultima etapă, contra Suediei.

Meciurile României din actuala ediție de Liga Națiunilor

25 septembrie: Suedia – România 2-1

28 septembrie: România – Bosnia 2-4

2 octombrie: Polonia – România 6-0

5 octombrie: România – Suedia 0-1

14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia – România

Scandal în tabăra României înainte de meciul cu Polonia! Ionuț Radu și Nicolae Stanciu au răspuns pe rețelele de socializare

Gheorghe Hagi s-a lovit de trei refuzuri importante atunci când a trimis convocările pentru meciurile echipei naționale din luna noiembrie, contra Poloniei și Bosniei. Selecționerul „tricolorilor” nu-i va avea la dispoziție pe Nicolae Stanciu, Ionuț Radu și nici pe Valentin Mihăilă, toți cu probleme medicale.

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După ce nu au dat curs convocării și au decis să rămână la echipele de club pentru a se reface, criticați, iar multă lume a văzut aceste accidentări ca pe niște pretexte, mai ales că portarul lui Celta Vigo a apărat 90 de minute în ultimul meci al formației spaniole. Multe voci sunt de părere că cei doi au întors spatele echipei naționale, în contextul rezultatelor foarte slabe de la ultima acțiune.