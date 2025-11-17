Cine transmite la TV România – San Marino. Ultima reprezentație a „tricolorilor” în preliminariile CM 2026

ADVERTISEMENT

România – San Marino este ultimul meci al „tricolorilor” din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial. „Tricolorii” nu pot urca mai sus de locul 3, astfel că duelul va fi unul doar de palmares. Naționala lui Mircea Lucescu speră să mai facă uitată dezamăgirea înfrângerii din Bosnia. Partida de la Ploiești are loc marți, 18 noiembrie, și poate fi urmărită atât la TV, cât și online.

Ce program TV difuzează România – San Marino

Se anunță spectacol cu iz de dezamăgire la confruntarea dintre România și San Marino. Deși „tricolorii” nu mai au șanse la locul 2 și la accesul în urna a 2-a la tragerea la sorți pentru baraj, fanii echipei naționale vor putea viziona partida din fața micului ecran. România – San Marino începe marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Postul TV care va difuza meciul dintre România și San Marino este Antena 1. Orice posesor de televizor, care este abonat la cablu, poate urmări partida, dar și reacțiile jucătorilor după ultimul fluier al arbitrului finlandez Mohammad Al-Emara.

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul România – San Marino

Deși nu mai are miză din punct de vedere al clasamentului, duelul dintre România și San Marino ar putea rămâne în continuare unul interesant pentru suporterii echipei naționale. Din acest motiv, calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Antena Play.

Ce urmează pentru România după meciul cu San Marino. Programul echipei naționale

Chiar dacă va termina pe locul 3 în Grupa H din preliminarii, România păstrează șanse de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” pot ajunge după 28 de ani la turneul final al Cupei Mondiale dacă se impun în .

România va fi în urna a 4-a valorică și va juca în deplasare meciul din semifinala barajului. Ulterior, arena gazdă a finalei va fi trasă la sorți, asta în cazul în care „tricolorii” vor reuși să treacă de primul meci. Aceste dueluri se vor disputa în intervalul 26-31 martie

Ce s-a întâmplat la ultimul meci dintre România și San Marino

San Marino și România s-au întâlnit în luna martie, în al doilea meci din preliminarii. Partida s-a jucat atunci în deplasare, iar „tricolorii” au făcut spectacol. Naționala lui Mircea Lucescu s-a impus cu 5-1. Golurile noastre au fost marcate de Cevoli (autogol), Mihai Popescu, Răzvan Marin (penalty), Ianis Hagi (penalty) și Denis Alibec.

În total, în istorie, România și Austria s-au întâlnit de 4 ori. „Tricolorii” au câștigat de fiecare dată, cea mai categorică victorie fiind obținută în 1990, scor 6-0.

Primul „11” al României din meciul tur cu San Marino: H. Moldovan – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Hagi.

Cum arată programul și clasamentul înainte de România

România se situează pe locul 3 înaintea ultimei etape, pe când Bosnia e pe treapta secundă, cu șanse puncte în plus. Lider în Grupa H este Austria, cu 18 puncte.

Programul ultimei etape din Grupa H

Marți, 18 noiembrie

Ora 21:45 : Austria – Bosnia (Digi Sport 1)

: Austria – Bosnia (Digi Sport 1) Ora 21:45 : România – San Marino (Antena 1)

Denis Drăguș va fi suspendat pentru România – San Marino

Mircea Lucescu va avea un singur absent pentru meciul cu San Marino, ultimul din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial . Atacantul lui Eyupspor va fi suspendat cel puțin două etape din cauza faptului că a primit direct cartonașul roșu.